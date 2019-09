Plenković: Hrvaška bo absolutno vstopila v schengen

Plenković je pred novinarje stopil na sedežu hrvaške vlade, potem ko je nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila razdelitev resorjev komisarskim kandidatom. Izrazil je zadovoljstvo, da je dosedanji hrvaški poslanki v Evropskem parlamentu Dubravki Šuica namenila mesto podpredsednice, ki bo pristojna za demokracijo in demografijo.

Hrvaške novinarje je zanimalo tudi, ali bo Hrvaška vstopila v območje schengna v naslednjih nekaj letih glede na to, da je slovenski predsednik Borut Pahor na nedavnem srečanju predsedniške trilaterale Avstrija-Hrvaška-Slovenija v Šibeniku Hrvaško pozval, naj uveljavi arbitražno razsodbo, s čimer naj bi Zagreb olajšal odločitev slovenske vlade o podpori vstopu Hrvaške v schengen.

Plenković: Pozitivno mnenje obljubil že Juncker

Plenković je odgovoril, da bo Hrvaška "absolutno vstopila v schengen". Kot je pojasnil, je schengenski odbor, ki deluje v okviru Evropske komisije, v začetku septembra potrdil, da je Hrvaška izpolnila vse kriterije, ki so potrebni, da Evropska komisija priporoči Svetu EU sprejem Hrvaške v območje schengna. Spomnil je, da je pozitivno mnenje Evropske komisije o hrvaškem članstvu v schengnu obljubil tudi dosedanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker med junijskim obiskom na Hrvaškem.

Ponovil je, da so hrvaška stališča glede arbitražnega postopa in razsodbe "kristalno jasna", tako kot je jasna tudi pozicija Slovenije. Ponovil je, da Slovenija vztraja pri uveljavitvi arbitražne sodbe, medtem ko je Hrvaška izstopila iz "kontaminiranega arbitražnega postopka".

"V mednarodnih dejavnostih in skupnosti ni možno, da bi Hrvaško pozivali, naj spoštuje koncept vladavine prava, istočasno pa imeli dediščino o tem in takšnem arbitražnem postopku, med katerim je v nasprotju s pravom, prakso in vsem, kar si lahko predstavljate v pravosodnem postopku, prišlo do dogovora med slovensko agentko in sodnikom. Potem takšen postopek ne velja več", je izjavil Plenković. Če bi se to zgodilo v kakšni trgovinski arbitraži, dvomim, da bi kdo od akterjev kasneje postal arbitražni sodnik ali odvetnik, je dodal.

Hrvati še naprej za dvostranske pogovore

Poudaril je, da ima Hrvaška ves čas zelo jasen in zelo natančen predlog za Slovenijo, da bi v dvostranskih pogovorih rešili problem, "ki ga je možno rešiti razumsko, racionalno, pravično in v dogovoru, s katerim bosta zadovoljni tako Slovenija kot Hrvaška".

Plenković je dodal, da je Slovenija izbrala svojo pot in se je odločila za tožbo proti Hrvaški na Evropskem sodišču v Luksemburgu, ki je "edina pravosodna institucija, na kateri to lahko stori brez soglasja Hrvaške". Dodal je, da Hrvaška sodišču odreka pristojnost, sodišče pa naj bi svojo odločitev o pristojnosti objavilo "čez nekaj mesecev".

"Hrvaška bo vstopila v schengen, da bom povsem natančen", je sklenil Plenković v izčrpnem odgovoru na novinarsko vprašanje.