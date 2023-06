Pirc Musarjeva v Skopju in Srbiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se mudi v Skopju, kjer se je v torek srečala z makedonskim predsednikom Stevom Pendarovskim, danes pa se bo sestala s predstavniki slovensko-makedonske poslovne skupnosti.

Zvečer bo odpotovala v Srbijo in se kot častna gostja udeležila sprejema, ki ga slovensko veleposlaništvo v Beogradu organizira ob dnevu državnosti. V četrtek se bo srečala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Obisk pomeni nadaljevanje srečanj med državama na najvišji politični ravni. Namenjen je splošnemu pregledu razvoja dvostranskih odnosov, sodelovanju na multilateralnem področju, razvoju odnosov med EU in Srbijo ter izmenjavi stališč o razmerah na Zahodnem Balkanu ter o aktualnih regionalnih in globalnih vprašanjih," so zapisali na spletni strani predsednice republike.