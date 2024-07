Dogajanje v Gazi je poraz človečnosti, je na konferenci v Sarajevu pred 29. obletnico genocida v Srebrenici povedala predsednica države Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da ima mednarodna skupnost dolžnost ustaviti genocidno ravnanje, politiki pa morajo prenehati gledati stran, so sporočili iz urada predsednice.

Genocidno ravnanje je treba ustaviti ne samo zaradi grozovite izkušnje v Srebrenici, temveč tudi zaradi grozot, ki jih je neizpolnjevanje obljube o "nikoli več" povzročilo v obeh svetovnih vojnah in kasneje po svetu, denimo v Ruandi, je poudarila Pirc Musarjeva. Predsednica je nastopila na konferenci v organizaciji Centra za napredne študije Sarajevo (CNS) z naslovom Od Balkana do Gaze: kritično preučevanje genocida.

Strašne napake se ponavljajo

Spregovorila je o vlogi mednarodnih organizacij, kot sta Društvo narodov in Združeni narodi, pri preprečevanju grozot preteklosti. "Odločitev za ustanovitev teh organizacij je bila sprejeta z zavedanjem, da se strašne napake preteklosti ne smejo ponoviti," je dejala in opozorila, da je realnost žal drugačna.

Predsednica je izpostavila tudi pomen slovenskega priznanja Palestine in nujnost spoštovanja mednarodnega prava. "Rešitev dveh držav se zdi edina prava pot naprej, Palestinci pa nikakor ne smejo biti prikrajšani za lastno državo v mednarodno priznanih mejah iz leta 1967," je poudarila.

"Kar se dogaja v Gazi, je poraz človečnosti. Politiki morajo prenehati gledati stran in morajo ukrepati proti genocidnemu vedenju," je v Sarajevu dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Foto: STA

Zaradi prihodnjih generacij se ne gleda stran

Nastop je zaključila s pozivom k prizadevanjem za prepoznavanje in preprečevanje genocidnih ravnanj ter ohranitvi človekovega dostojanstva za vse. "Kar se dogaja v Gazi, je poraz človečnosti. Politiki morajo prenehati gledati stran in ukrepati proti genocidnemu vedenju," je dejala in dodala, da neukrepanje postavlja slab zgled za prihodnje generacije.

V izjavi pred četrtkovo 29. obletnico genocida v Srebrenici je predsednica med drugim izrazila globoko sočutje vsem žrtvam in njihovim družinam. Po njenih besedah ta tragičen dogodek za vedno ostaja vtkan v spomin kot simbol neizbrisljive groze in bolečine, hkrati pa opominja na nedopustne grozote vojn ter na nujnost prizadevanj za mir, pravičnost in spoštovanje med narodi.