Pilot presenetil potnike Croatia Airlines: Ugasnili smo en motor

Potniki včerajšnjega leta iz Londona v Zagreb so bili neprijetno presenečeni, ko jim je pilot sporočil, da so morali ugasniti en motor.

Hrvaški Index.hr poroča, da so bili potniki leta Croatia Airlines, ki je včeraj popoldne letel iz Londona proti Zagrebu, malce prestrašeni. Pol ure pred pristankom so se namreč začutile neprijetne vibracije in poskakovanje, potniki pa so sprva mislili, da je nekaj narobe s kolesi.

Pilot jim je nato sporočil, da so imeli težave z enim od motorjev, zato so ga morali ugasniti. Potniki so bili presenečeni, a na letalu kljub temu ni zavladala panika, še poroča hrvaški spletni portal.

Iz Croatia Airlines so naknadno sporočili, da ni to nič nenavadnega ter da morajo v primeru težav z motorjem tega pač preventivno ugasniti. "Letalo je v zračni prostor zagrebškega letališča priletelo z enim ugasnjenim motorjem, sicer pa so potniška letala pripravljena na takšne situacije in narejena za varnost potnikov," je za Index pojasnil tiskovni predstavnik Croatia Airlines, Davor Janušić.

Ob tem so še dodali, da takšne okvare niso pogoste, a se dogajajo.