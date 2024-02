Pilot potnike zaradi "nepravilno zapakirane torbe" po dveh urah leta vrnil na letališče

Letalska družba se je potnikom opravičila in navedla, da je bilo potovanje prekinjeno zaradi nepravilno zapakirane torbe. Eden od potnikov je namreč v ročni prtljagi imel pokvarjene ribe, ki jih je odložil v prostor nad sedežem, nato pa so iz torbe začeli lesti črvi in padati na spodaj sedeče potnike, piše The Guardian.

Potnike družbe Delta Airlines iz Amsterdama v Michigan so potem, ko so nanje začeli padati črvi, vrnili nazaj na letališče, poroča The Guardian.

Philip Schotte, Nizozemec, ki živi v Iowi, je lokalnim medijem povedal, da je videl vsaj ducat črvov, ki so med letom padli na žensko. "Pravzaprav ne vem, kaj mi je rojilo po glavi. Ena prvih reakcij je bila gnus," je dejal Schotte.

Pilot je sporočil, da se morajo vrniti na letališče

Dodal je, da so stevardese sledile poti črva. Našle so jih na ribah, zavitih v časopisni papir. Potem ko se je moški, ki mu je torba pripadala, oglasil, so jo stevardese odnesle, pilot pa je sporočil, da se mora letalo vrniti na letališče Schiphol v Amsterdam.

Letalska družba se je potnikom opravičila in navedla, da je bilo potovanje prekinjeno zaradi nepravilno zapakirane torbe. "Letalo se je vrnilo in potniki so bili razporejeni na naslednji razpoložljivi let. Letalo je bilo umaknjeno iz uporabe zaradi čiščenja," so pojasnili pri Delta Airlines.

Vsi potniki so zaradi nevšečnosti prejeli popust za prihodnje potovanje, odškodnino za hotelsko sobo in bon za obrok v vrednosti 30 dolarjev.