Petrol in NGEN v skupno sodelovanje: razvijajo rešitve za podjetja in gospodinjstva

Družbi Petrol in NGEN sta podpisali krovno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki bo prispevala k razvoju in implementaciji naprednih energetskih rešitev ter pospešila digitalizacijo in optimizacijo upravljanja z energijo, so navedli v sporočilu za javnost. Partnerstvo odraža skupno zavezanost energetski tranziciji in trajnostnemu razvoju, saj bosta družbi sodelovali pri razvoju in uvajanju tehnologij, ki omogočajo učinkovito rabo energije ter povečujejo energetsko neodvisnost podjetij in gospodinjstev.

V središču sodelovanja med Petrolom in NGEN je digitalizacija energetskega sektorja, ki podjetjem in posameznikom omogoča učinkovitejše upravljanje z energijo, boljše prilagajanje nihanjem v proizvodnji in porabi električne energije ter optimizacijo stroškov. Z rešitvami, ki jih prinaša partnerstvo, bo Petrol lahko še naprej razvijal svoje storitve na področju pametnih energetskih sistemov, kar je ključno za izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje ogljičnega odtisa, navajajo v družbi Petrol.

NGEN bo s Petrolom sodeloval pri uvajanju inovativnih pristopov na področju baterijskih hranilnikov električne energije, sistemskih storitev za stabilnost elektroenergetskega omrežja ter optimizacije rabe električne energije v realnem času.

"Zaradi vse večje dinamičnosti energetskih trgov je nujno, da podjetja uvajajo rešitve, ki omogočajo proaktivno upravljanje z energijo. S tem partnerstvom vzpostavljamo nov standard na področju upravljanja s prožnostjo na trgu električne energije, ki bo koristil vsem skupinam odjemalcev," je dejal član uprave Petrola Marko Ninčević.

Prek platforme SG Connect bodo omogočili učinkovitejšo in bolj trajnostno rabo energije

V središču tega sodelovanja je digitalna platforma SG Connect. Ta omogoča pametno povezovanje proizvajalcev in porabnikov električne energije v realnem času. S pomočjo baterijskih hranilnikov električne energije omogoča upravljanje energetske fleksibilnosti ter optimalno shranjevanje in distribucijo energije, gospodinjstvom in podjetjem pa pomaga optimizirati energetske stroške s prilagajanjem porabe glede na tržne razmere. Prav tako omogoča sodelovanje v sistemskih storitvah in prispeva k večji stabilnosti elektroenergetskega omrežja z odzivnostjo na nihanja v omrežju.

"V NGEN verjamemo, da sta digitalizacija in optimizacija energetskih tokov ključna za uspešno energetsko tranzicijo. Naše rešitve so zasnovane tako, da celovito naslavljajo potrebe vseh deležnikov v energetskem sektorju – od gospodinjstev in podjetij do velikih industrijskih sistemov in operaterjev omrežja. Partnerstvo s Petrolom nam omogoča, da združimo svoje inovativne tehnologije na področju pametnega upravljanja energije, sistemskih storitev in trgovanja z električno energijo ter jih integriramo v širši energetski ekosistem," so prepričani v NGEN.

Kot še pravijo, bodo strankam s tem omogočili učinkovitejšo, bolj trajnostno in ekonomsko optimizirano rabo energije, hkrati pa prispevali k stabilnosti elektroenergetskega omrežja in razvoju naprednih energetskih storitev. "Verjamemo, da bo sodelovanje s Petrolom s pomočjo naprednih tehnologij, podatkovne analitike in strokovnega znanja obeh partnerjev bistveno prispevalo k oblikovanju prihodnosti energetike," je še dodal direktor NGEN Roman Bernard.

Širijo se tudi na druge trge

Sodelovanje ne bo omejeno le na Slovenijo, temveč partnerstvo vključuje tudi širjenje na Hrvaško, Srbijo in druge trge, kjer je Petrol že prisoten. Digitalne rešitve bodo postopoma na voljo širšemu krogu uporabnikov, kar pomeni večjo prilagodljivost in stroškovno učinkovitost v hitro spreminjajočem se energetskem okolju.

Ena ključnih prednosti tega sodelovanja je sposobnost prilagajanja dinamičnim tržnim razmeram ter regulatornim spremembam v energetskem sektorju. Petrol in NGEN bosta s skupnimi močmi razvijala rešitve, ki bodo omogočale bolj trajnostno in učinkovito rabo energije za industrijske odjemalce, javni sektor in gospodinjstva.