Družba Petrol in Smučarska zveza Slovenije znova združili moči za mlade smučarske upe

Družba Petrol in Smučarska zveza Slovenije sta znova združili moči in na prvi februarski dan ponovno, že četrtič, zagnali skupno dobrodelno akcijo Smučarski centi, namenjeno podpori mladim smučarskim upom. Dobrodelna akcija, ki se ji je tudi tokrat z donacijo pridružil Mastercard Slovenija in v kateri lahko sodelujejo vse Petrolove stranke, bo potekala od 1. februarja do 16. marca 2025.

Družbo Petrol, ki med slovenskimi podjetji velja za enega največjih podpornikov slovenskega športa, in Smučarsko zvezo Slovenije povezuje več kot 16-letno sodelovanje, v katerem Petrol nastopa kot Zlati sponzor slovenskih alpskih reprezentanc. Ker pa se v Petrolu zavedajo posebnosti trenažnega procesa pri mladih smučarskih upih, so septembra 2022 pripravili prvo dobrodelno akcijo Smučarski centi, s katero so želeli še okrepiti svojo zavezanost k razvoju slovenskega smučanja in mladih športnikov.

Ker so akcijo Petrolove stranke in ljubitelji alpskega smučanja odlično sprejeli, so jo v Petrolu ponovili tudi v letih 2023 in 2024. V treh izvedbah akcije je bilo tako z donacijami strank, Petrolovo donacijo in donacijo Mastercard Slovenija skupno zbranih 272.072,78 evra, ki so bili namenjeni obetavnim mladim smučarjem.

Kako podpreti mlade smučarske upe?

Tudi v četrti izvedbi dobrodelne akcije Smučarski centi, ki traja od 1. februarja do 16. marca, lahko sodelujejo vsi obiskovalci Petrolovih bencinskih servisov v Sloveniji, in sicer tako, da ob koncu nakupa svoj znesek zaokrožijo navzgor do naslednjega evra, s tem pa razliko donirajo za mlade smučarske upe.

Primer: če znesek nakupa znaša 19,30 evra, lahko stranka znesek zaokroži na 20 evrov in tako donira 0,70 evra. Vsaka donacija bo razvidna na računu kot postavka Donacija Smučarski centi.

Zbrana sredstva bodo pri Smučarski zvezi Slovenije porabili za nakup celoletnih smučarskih vozovnic, s čimer bodo omogočeni ugodnejši treningi tekmovalcem, mlajšim od 21 let, otrokom ter mladinskim in otroškim trenerjem. Del sredstev bodo namenili še za nakup smučarske opreme za mlajše kategorije in za financiranje dodatnih treningov za otroke, mlajše od 12 let. Akciji se tudi tokrat pridružuje partner projekta Mastercard Slovenija, ki bo v sklad za vsako donacijo, opravljeno s karticami Mastercard, prispeval dodaten cent, vse do zneska 30 tisoč evrov.

Foto: Petrol

Več informacij o akciji in trenutnem stanju zbranih sredstev je na voljo na spletni strani: www.petrol.si/smucarski-centi.

Mojca Avšič, direktorica marketinga in digitalne prodaje v Petrolu: "V Petrolu se zavedamo, kako pomembno je vračati družbi in ustvarjati pozitivne spremembe. Šport je globoko zakoreninjen v naši identiteti – povezuje nas ter krepi vrednote trdega dela, vztrajnosti in ekipnega duha. To so lastnosti, ki niso ključne le na športnih terenih, temveč tudi v poslovnem in vsakdanjem življenju.

Zato s ponosom podpiramo dobrodelno akcijo Smučarski centi, ki mladim smučarskim talentom pomaga uresničiti njihove športne sanje. Navdušeni in hvaležni smo, da smo v preteklih treh letih skupaj s svojimi zvestimi strankami in partnerji zbrali že več kot 272 tisoč evrov. Ta sredstva so mnogim mladim športnikom omogočila boljše pogoje za treninge in tekmovanja ter jim odprla vrata v svet vrhunskega športa. A se ne ustavljamo tukaj – tudi letos nadaljujemo s tem poslanstvom! Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi naredimo še več dobrega in mladim talentom omogočimo, da razvijejo svoj potencial in dosežejo velike uspehe. Hvala vsem, ki s svojim prispevkom postajate del te zgodbe in skupaj z nami podpirate prihodnost slovenskega šport. Posebna zahvala gre tudi našim sodelavkam in sodelavcem na prodajnih mestih, ki stranke spodbujajo k zaokroževanju končnega zneska in s tem k donacijam."

Foto: Petrol

Jožko Križan, direktor marketinga SZS: "Smučarska zveza Slovenije je ponosna na sodelovanje s Petrolom, ki je skozi leta preraslo v pravo partnerstvo. Povezujejo nas celosten pristop medsebojnega sodelovanja, od športnika ambasadorja Žana Kranjca in izjemnih konceptov aktivacij. Med temi je tudi kampanja Smučarski centi, ki bo tokratna tradicionalno izvedena četrtič. Zelo nas veseli, da je celotna ekipa Petrola od uprave do prodajalcev na bencinskih servisih zadihala z akcijo, ki ima to plemenito poslanstvo – zbiranje sredstev za namensko pomoč mladim smučarjem. Za SZS je sodelovanje s Petrolom izjemnega pomena in je vedno dosegalo najvišje standarde."

Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercard Slovenija: "Veseli smo, da smo vsa leta partner tega izjemnega projekta, ki sledi tudi našim prizadevanjem za podporo mladim v športu."

Naročnik oglasnega sporočila je PETROL D.D.