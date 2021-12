Petrinja: Plenkoviću vrgli kepo snega in mu glasno žvižgali

V parku pred petrinjsko cerkvijo zbrani občani so, medtem ko se je premier Andrej Plenković z ministranti sprehajal proti cerkvi, vzklikali: "Hočemo obnovo." Nekaj ​​minut prej, točno ob 12.19, so zazvonili cerkveni zvonovi, poroča 24 sata.

Zbrani občani so glasno žvižgali premierju in mu dali jasno vedeti, da ga ne želijo tam. V nekem trenutku je proti njemu poletela kepa snega. Plenković jim tega ni zameril. "To ni problem," je dejal.

Obnova je po poročanju hrvaških medijev v polnem teku, a vsi prebivalci niso zadovoljni. Foto: posnetek zaslona

Zahvalil se je prostovoljcem

Spomnil je, kako uničujoč je bil potres pred enim letom in koliko škode je povzročil. V govoru se je zahvalil vsem prostovoljcem, ki leto dni po nesreči še vedno pomagajo, hkrati pa pozval, naj še naprej vlagajo v ta kraj.

Poudaril je, da se dinamika obnove območja krepi. Do zdaj so se po njegovih besedah osredotočili na lažje poškodovane objekte, sledijo pa bolj poškodovani.

"Najprej smo se pri obnovi lotili reševanja objektov z lažjimi poškodbami. Končana je obnova 1.106 hiš, v katere se je lahko varno vrnilo več kot 6.000 ljudi," je dejal Plenković. Zdaj je pred njimi še obnova zgradb, ki so utrpele večjo škodo, pri čemer gre za konstrukcijsko oziroma celovito obnovo, je dodal po poročanju hrvaškega spletnega portala Index.

"Vse to kaže, da se dinamika obnove krepi," je povedal hrvaški premier. S tem bodo izpolnjena tudi pričakovanja državljanov, predvsem nekaj več kot 5.000 tistih, ki niso v svojih domovih.

Poleg fizične obnove pa se osredotočajo tudi na gospodarsko revitalizacijo Siško-moslavške županije, ki je bila v potresih najhuje prizadeta, je še dejal Plenković.

Ljudje še vedno živijo v zabojnikih

Območje je danes ločeno obiskal tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki se je v Sisku in Petrinji sestal s tamkajšnjimi prebivalci. Prebivalci Siska so mu v pogovoru izrazili strah, da bodo morali še dolgo živeti v začasnih namestitvah, poroča Index.

V Petrinji pa so mu ženske, ki živijo v zabojnikih, dejale, da želijo zgolj svoj dom. Milanović jim je odvrnil: "Srečno."

Območje Petrinje je 28. decembra lani stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. Pred natanko letom dni je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev, najmlajša žrtev je bila 13-letna deklica iz Petrinje. Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v potresu, je marca letos umrla še ena ženska. V potresih, ki jima je v naslednjih dneh in tednih sledilo še več sto popotresnih sunkov, je nastalo za 5,5 milijarde evrov gmotne škode.

Obnova je v teku, a vsi prebivalci niso zadovoljni

Obnova je po poročanju hrvaških medijev v polnem teku, a niso vsi prebivalci zadovoljni. Trdijo, da se predvsem ruši, bolj malo pa obnavlja.

Nezadovoljstvo so danes nekateri izrazili z vzkliki "hočemo obnovo" in žvižganjem, ko je bil Plenković na poti v cerkev v Petrinji. Nekdo naj bi proti premierju vrgel tudi kepo snega.

Do začetka preteklega tedna so na območju Siško-moslavške, Karlovške in Zagrebške županije, ki so bile prizadete v potresih, prejeli več kot 41.600 prijav škode. Pregledali so 39.600 objektov, od katerih jih je 4.800 neuporabnih, 8.600 pa začasno neuporabnih, piše na spletni strani hrvaške civilne zaščite. Prejeli so več kot 17.700 prošenj za obnovo.