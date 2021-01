Pence postal "brezdomec", s soprogo živita pri politikih

Nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence naj bi po izteku svojega mandata prejšnji teden postal "brezdomec". Pence trenutno namreč nima stalnega bivališča, skupaj s soprogo naj bi prebival pri sorodnikih oziroma pri politikih iz domače Indiane. Ameriški mediji navajajo, da Pence zasebne rezidence v Indiani ni imel vsaj zadnjih osem let, v preteklosti pa je kot kongresnik in kasneje tudi guverner kar 16 let živel v rezidenci guvernerja.

Odkar je 20. januarja zapustil položaj in uradno rezidenco ameriškega podpredsednika, Mike Pence nima stalnega bivališča, poročajo ameriški mediji. Spomnimo, Pence je ob zaključku svojega mandata napovedal, da se bo z ženo Karen Pence poleti vrnil v domačo ameriško zvezno državo Indiano, ni pa razkril nobenih podrobnosti, kje bosta živela. Nekdanji ameriški podpredsednik je tako trenutno brez stalnega bivališča, z ženo naj bi živela pri različnih politikih iz Indiane.

Nekdanji podpredsedniški par brez stalnega bivališča

Kje natančno prebivata Penceova, trenutno ni znano. Po poročanju Business Insiderja naj bi se nekdanji ameriški podpredsedniški par umaknil v počitniško kočo, ki pripada republikanskemu guvernerju Indiane Ericu Holcombu, medtem ko naj bi nekateri drugi viri zatrjevali, da par po inavguraciji novega ameriškega predsednika Joeja Bidna v resnici živi pri Penceovem bratu v Columbusu.

Pence, ki je odraščal prav v tem mestu, v Indiani ni imel stalnega bivališča najmanj zadnjih osem let, poroča AP. Kot nekdanji kongresnik in guverner je namreč od leta 2001 do leta 2017, torej kar 16 let, živel v rezidenci guvernerja v Indianapolisu. Po zmagi republikanca Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 se je nato kot ameriški podpredsednik z ženo preselil v rezidenco Naval Observatory v Washingtonu.

Trumpovi podporniki naj bi poskušali Pencea ubiti

Navedbe, da nekdanji ameriški podpredsednik trenutno nima stalnega bivališča, sicer resno odpirajo vprašanje njegove varnosti, sploh zaradi nedavnega vdora Trumpovih podpornikov v ameriški kongres. Množica, ki je vdrla v kongres, je po besedah demokratskega kongresnika Jamieja Raskina poskušala Pencea in voditeljico kongresnih demokratov Nancy Pelosi ubiti.

Nekateri protestniki naj bi skandirali gesla Kje je Mike Pence in Obesite Mika Pencea, nekdanjemu podpredsedniku pa naj bi se nekateri od njih približali na vsega 30 metrov. Za varnost nekdanjega ameriškega podpredsedniškega para bodo tako še naslednjih šest mesecev bdeli pripadniki tajne službe, poroča Independent.