Pariz je znova videti kot vojno območje

Takšni prizori so v Parizu v zadnjem času stalnica predvsem ob koncih tedna, ko protestirajo rumeni jopiči: dimne bombe in solzivec, razbite šipe policijskih vozil in nosovi protestnikov.

Takšni prizori so v Parizu v zadnjem času stalnica predvsem ob koncih tedna, ko protestirajo rumeni jopiči: dimne bombe in solzivec, razbite šipe policijskih vozil in nosovi protestnikov. Foto: Reuters

V francoski prestolnici se je že pred uradnim začetkom shoda ob prazniku dela zbralo več tisoč ljudi, med katerimi so člani sindikatov, pripadniki gibanja rumenih jopičev in pa tudi nasilni izgredniki. Izbruhnili so že prvi izgredi, do 13. ure pa je policija pridržala že 165 ljudi, ki so povzročali težave.

Dogajanje v Parizu v živo:

Na bulvarju Montparnasse na jugu Pariza se že od jutra zbirajo ljudje, doslej jih je prišlo več tisoč. Med njimi številni nosijo rumene jopiče, simbol gibanja, ki v Franciji proti vladnim politikam protestira že od novembra lani.

Foto: Reuters

Okoli 13. ure so izbruhnili prvi spopadi med policijo in izgredniki, ki so jih policisti poskušali razgnati s solzivcem. Pariška policija je ob tem sporočila, da so danes pridržali že 165 ljudi. Opravili pa so tudi že več kot 9000 preventivnih pregledov.

Foto: Reuters

Francosko notranje ministrstvo je že v torek posvarilo, da bi lahko proteste izkoristili izgredniki, ki jih pričakujejo med 1000 in 2000. Napovedali so odločen odziv. V Parizu so namestili 7400 pripadnikov varnostnih sil, trgovcem pa so svetovali, naj zaprejo trgovine ob prizorišču.

Foto: Reuters

Shodi in protesti ob 1. maju potekajo tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Toulousu, Nantesu in Lyonu. Večinoma so mirni.

Foto: Reuters

Rumeni jopiči že od novembra lani protestirajo proti fiskalni in socialni politiki vlade, ki je po mnenju protestnikov nepravična, predsednika Emmanuela Macrona pa pozivajo k odstopu.

Foto: Reuters

Proteste nadaljujejo, čeprav je Macron pretekli teden ob koncu večmesečne nacionalne razprave, ki so jo sprožili v iskanju odgovorov na izhod iz krize, napovedal več ukrepov. Med drugim je obljubil bistveno znižanje davka na dohodek. Obljubil pa je tudi uskladitev pokojnin, nižjih od 2000 evrov mesečno, z inflacijo do 1. januarja 2020.

Preberite tudi: