Rumeni jopiči pozivajo predsednika Macrona k odstopu

Privrženci protestnega gibanja rumenih jopičev so se kljub napovedim francoskega predsednika Emmanuela Macrona o znižanju davka na dohodek in drugih reformnih ukrepih danes znova podali na ulice. O večjem številu protestnikov poročajo iz prestolnice Pariz in Strasbourga.