Papež Frančišek v Sofiji obiskal center za begunce in migrante

Papež Frančišek je danes v okviru apostolskega potovanja v Bolgariji obiskal center za begunce in migrante na obrobju Sofije. Med zasebnim obiskom se je sešel z okoli 50 odraslimi in otroki, pretežno iz Sirije in Iraka. Frančišek je že v nedeljo, ob začetku obiska v Bolgariji, pozval k sprejemanju migrantov.

Argentinski papež Frančišek se je z migranti sešel v nekdanjem šolskem poslopju v sofijski četrti Vraždebna. Tam mu je afganistanski begunec, ki že pet let živi v Bolgariji, predstavil svoje izkušnje. Kako poteka njihovo delo, so papežu povedali tudi prostovoljci Karitas, zbrani otroci pa so Frančišku zapeli pesem in mu podarili risbice, ki so jih sami narisali.

Bolgarija ima šest begunskih centrov

Bolgarijo je papež v nedeljo označil za most med Vzhodom in Zahodom in ob tem tamkajšnjo vlado in politike pozval, naj se ne zapirajo pred migranti, sploh glede na to, da tudi sami poznajo "dramo izseljevanja". Bolgarija je med državami, ki so zavrnile decembra lani sklenjeni globalni dogovor o migracijah, tudi pri varovanju zunanjih meja EU pa ta država vztraja pri trdem stališču.

Papež Frančišek je daroval mašo v mestu Rakovski. Foto: Reuters

Begunski center v Vraždebni je eden izmed treh v bolgarski prestolnici, v celotni državi jih je šest. Vsi skupaj so bili sprva namenjeni za sprejem okoli 5.000 ljudi, na vrhuncu begunske krize, v letih 2015 in 2016, pa je bilo v njih nameščenih 20 tisoč ljudi.

EU je Bolgarijo novembra 2018 pozvala k izboljšanju prostorov in razmer za migrante. V Bolgarijo je lani zaradi bodeče žice, ki so jo postavile oblasti, in navzočnosti evropske mejne agencije Frontex prispelo le slabih 2.600 migrantov. Bolgarija, najrevnejša članica Unije, je sicer za večino migrantov le tranzitna država.

Potovanje se nadaljuje v Severno Makedonijo

Papež bo dvodnevni obisk v Bolgariji danes nadaljeval v mestu Rakovski, kjer živi najvišji odstotek katoličanov v Bolgariji. V mestu, ki je kakih 170 kilometrov oddaljeno od Sofije, bo opravil prvo obhajilo za okoli 240 otrok, se sešel s katoliškimi škofi in se pogovoril s katoliškimi verniki. Nato se bo vrnil v Sofijo in zvečer na Trgu neodvisnosti vodil še ekumensko molitev za mir. V torek bo Frančišek odpotoval še v Severno Makedonijo.

Foto: Reuters

To je papeževo 29. potovanje v tujino in tretje na Balkan, potem ko je bil leta 2014 v Albaniji in leta 2015 v Sarajevu. Od 31. maja do 2. junija ima na programu obisk Romunije.