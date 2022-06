Panika v Vatikanu: po več kot 40 letih znova odjeknili streli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državljan iz Albanije je v Vatikanu na Trgu svetega Petra z BMW-jem podrl varnostne ograje. Policija ga je lovila po rimskih ulicah. Da bi ga zaustavili, so streljali v gume njegovega vozila. Voznika so umirili šele z elektrošokom.

Italijanski karabinjerji so v nedeljo streljali na 39-letnega Albanca, ki je v bližini Trga svetega Petra povzročil pravo paniko.

Voznik BMW-ja se namreč ni ustavil na policijski kontrolni točki, ampak je nadaljeval vožnjo. Podrl je več varnostnih ograj. Karabinjerji so ga poskusili zaustaviti tako, da so streljali v gume njegovega vozila. Uspelo jim je šele nekaj ulic stran. Voznika so umirili z elektrošokom.

Zakaj je bežal pred policijo, še ni znano, prav tako ni znano, ali je bil pod vplivom opiatov. Pred nadaljevanjem preiskave so ga odpeljali na policijsko postajo in nato v bolnišnico.

V Vatikanu strelnega orožja sicer ni bilo slišati niti med drugo svetovno vojno, niti pozneje. Izjema je le 13. maj 1981, ko je turški državljan Mehmet Ali Agca izvedel poskus atentata na priljubljenega papeža Janeza Pavla II.