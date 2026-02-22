Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
8.27

Osveženo pred

57 minut

Nedelja, 22. 2. 2026, 8.27

57 minut

Pakistan izvedel napade na meji z Afganistanom

Avtorji:
R. K., STA

Pakistan | Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. | Foto zajem zaslona/X

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili.

Foto: zajem zaslona/X

Pakistan je danes sporočil, da je izvedel več zračnih napadov na oborožene skupine na meji z Afganistanom, odgovorne za nedavne samomorilske napade v Pakistanu. Po navedbah talibanskih oblasti v Kabulu je bilo v pakistanskih napadih ubitih in ranjenih več deset ljudi, med njimi tudi ženske in otroci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Islamabad je sporočil, da je "po nedavnih samomorilskih bombnih napadih v Pakistanu", ki so jih izvedle oborožene skupine z afganistanskega ozemlja, napadel sedem lokacij vzdolž pakistansko-afganistanske meje. Vojska je ciljala na pakistanske talibane in njihove sodelavce ter na podružnico skupine Islamska država, so sporočile pakistanske oblasti.

Tiskovni predstavnik afganistanske vlade je sporočil, da je Pakistan izvedel napade na civilne cilje v vzhodnih provincah Nangarhar in Paktika, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih na desetine ljudi, vključno z ženskami in otroki.

Zaostreni odnosi

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se sicer že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.

