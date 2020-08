Padel nov dnevni rekord okužb

V Indiji so v zadnjem dnevu potrdili 78.761 novih okužb z novim koronavirusom in s tem zabeležili nov dnevni rekord okužb na svetovni ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. Indija, kjer se je do zdaj okužilo 3,5 milijona ljudi, je za ZDA in Brazilijo tretja država z največ potrjenimi primeri covid-19.

Prejšnji dnevni rekord števila okužb z novim koronavirusom so 17. julija zabeležili v ZDA, kjer so takrat potrdili 77.638 novih okužb v enem dnevu, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

V Indiji, ki ima 1,3 milijarde prebivalcev, je do zdaj zaradi covid-19 umrlo 63 tisoč ljudi. Kljub hitremu širjenju virusa in rekordnim številkam pa indijske oblasti rahljajo omejitvene ukrepe, ki so jih sprejele v boju proti epidemiji.

S tem skušajo oživiti gospodarstvo, ki je zaradi epidemije zelo prizadeto, milijoni Indijcev pa so ostali brez zaposlitve. Indijsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da bo od septembra znova dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na kulturnih in športnih prireditvah ter političnih zborovanjih.

Število okuženih z novim koronavirusom je po podatkih AFP v svetu doseglo 25 milijonov. Poleg Indije sta največji žarišči izbruha ZDA, kjer so potrdili 5,9 milijona okužb, in Brazilija, kjer se je do zdaj okužilo 3,8 milijona ljudi. V svetu je do zdaj po podatkih APF zaradi covid-19 umrlo več kot 840 tisoč ljudi.