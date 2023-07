Ovadena zaradi lažnega klica reševalcem: eden je klical, drugi pa ležal na klopi in se smejal

V Italiji sta za zgražanje javnosti poskrbela Italijana, ki sta se pretekli teden izgubila na podeželju in odločila, da za prevoz do mesta pokličeta reševalce. Eden od njiju se je zlagal, da se je drugi onesvestil, pogovor in prihod rešilnega avtomobila pa sta posnela in objavila na TikToku. Mladeniča je policija zlahka identificirala in kazensko ovadila.