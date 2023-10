Osrednja Hrvaška želi povečati svoj delež v turističnem kolaču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška pospešeno vlaga v promocijo kontinentalnih regij s poudarkom na naravni dediščini, gastronomiji, kulturi in aktivnem ter zdravstvenem turizmu.

Prva postkoronska sezona je v turizem vnesla nove izzive, saj države želijo nadoknaditi leta, izgubljena v času pandemije. Med njimi je tudi sosednja Hrvaška – doslej izrazito mediteranska destinacija –, ki pospešeno vlaga v promocijo kontinentalne osrednje regije in razvoj celoletnega turizma.

Aktivnosti sedmih županij potekajo pod okriljem Klastra osrednje Hrvaške, ki poudarja razvoj trajnostnega ekološkega turizma s poudarkom na naravni dediščini, gastronomiji, kulturi in aktivnem ter zdravstvenem turizmu.

V Klastru je združenih sedem županij iz osrednjega dela Hrvaške – Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Zagrebška in Koprivničko-križevačka. Županije v skupni turistični promociji nastopajo pod znamko Zeleno srce Hrvaške, je povedala Ivana Alilović, koordinatorka Klastra.

Županije v skupni turistični promociji nastopajo pod znamko Zeleno srce Hrvaške, je povedala Ivana Alilović, koordinatorka Klastra.

Hrvaška vlada namerava vložiti 1,3 milijarde evrov v nov investicijski ciklus s ciljem dviga kakovosti ponudbe. Tudi na ta način želijo spodbuditi razvoj manj turističnih delov države.

Skupen nastop v ZDA

Tako sta Slovenska turistična organizacija in Hrvaška turistična skupnost letos oblikovali skupno promocijsko kampanjo Naturally Yours, katere cilj je krepitev položaja Slovenije in Hrvaške kot atraktivnih celoletnih turističnih destinacij na ameriškem tržišču.

"Kampanjo je finančno podprla tudi Evropska komisija. Imeli smo možnost izbrati državo partnerico in izbrali smo Slovenijo," je povedal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić.

Hrvaško in slovensko krovno turistično organizacijo sta pri odločitvi za skupni nastop na ameriškem trgu vodili uspešno realizirani kampanji na oddaljenih trgih Avstralije in Kitajske. Kot zaključno aktivnost letošnje kampanje načrtujejo skupno delavnico za najpomembnejše agente in partnerje na ameriškem trgu.

Največjo rast prihodov in nočitev so glede na lani zabeležili v mestu Zagreb (22 odstotkov), sledi rast obiske kontinentalne Hrvaške (15 odstotkov) in obmorske regije (pet odstotkov).

Prvo postkoronsko leto se je začelo spodbudno. "V predsezoni smo beležili rekordne rezultate. Nato smo doživeli upad v začetku julija, kar pripisujemo slabši gospodarski situaciji v Nemčiji," pojasnjuje Bonifačić. Meni, da kljub očitkom ni šlo toliko za cene, saj da so te konkurenčne drugim primerljivim državam.

HTZ promovira tudi možnosti aktivnega preživljanja počitnic v osrednji Hrvaški.

Število gostov je nato v avgustu zopet začelo naraščati in tudi septembra so imeli rekordno število turističnih prihodov in nočitev.

Tako so v prvih devetih mesecih letošnjega leta našteli 18,7 milijona prihodov in 102 milijona nočitev, s čimer so se izenačili z rezultati iz predkoronskega leta 2019.

Največjo rast prihodov in nočitev so glede na lani zabeležili v mestu Zagreb (22 odstotkov), sledi rast obiska kontinentalne Hrvaške (15 odstotkov) in obmorske regije (pet odstotkov).

Tradicionalno so največ prihodov in nočitev ustvarili gostje iz Nemčije, sledijo domači gostje, Slovenija pa je s skoraj 12 milijoni prihodov in nočitev na tretjem mestu, pred Avstrijo.