Orban: Salvini je moj heroj

Orban: On je moj heroj in moj partner na poti.

Orban: On je moj heroj in moj partner na poti. Foto: Reuters

Madžarski premier Viktor Orban je danes izjavil, da je italijanski notranji minister in vodja skrajne desničarske stranke Liga Matteo Salvini njegov heroj. "On je moj heroj in moj partner na poti," je dejal novinarjem pred srečanjem s Salvinijem v Milanu.

Tako Salvini kot Orban zagovarjata oster pristop do migrantov, ki prihajajo v Evropo. "Madžarska je dokaz, da je migrante mogoče ujeti na kopnem," je dejal Orban, čigar država je postavila ograjo na več sto kilometrih meje s Srbijo in Hrvaško.

Salvini kot prvi politik, ki želi ustaviti migrante

"Tu se začne Salvinijeva vloga. On mora pokazati, kako je mogoče prijeti migrante tudi na morju," je dodal konservativni madžarski premier.

Orban je sicer še dejal, da je Salvini prvi politik v Sredozemlju, ki želi ustaviti migrante. Kot je dodal, je imel s prejšnjo italijansko vlado zelo slabe odnose, ker je več čas žalila Madžare.

"Madžarsko več čas napadajo, ker je pokazala, da je meje mogoče zaščititi, medtem ko Bruselj pravi, da migrantov ni mogoče ustaviti in jim je treba omogočiti vstop," je še dejal Orban.

''Pripravljeni smo sprejeti sekundarne migrante''

Madžarski premier je po pogovorih s Salvinijem jasno povedal, kdo bo največji tekmec na evropskih volitvah prihodnje leto - to bo francoski predsednik Emmanuel Macron. "V Evropi sta trenutno dva tabora in enega vodi Macron," je dejal. "On je na čelu političnih sil, ki podpirajo priseljevanje. Na drugi strani smo mi, ki želimo ustaviti nezakonito priseljevanje," je zatrdil.

Na vprašanje glede morebitnega izstopa njegove stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke (EPP) je odgovoril, da si želi, da bi se ta največja politična sila v Evropskem parlamentu "postavila na našo stran in na stran ljudi v Evropi".

"Upam, da je bilo to prvo v dolgi vrsti srečanj, namenjenih spremembi usode Italije, Madžarske in celotne evropske celine," pa je dejal Salvini. Dodal je, da sta Italija in Nemčija dosegli napredek glede dogovora o vračanju sekundarnih migrantov, to so tisti priseljenci, ki so bili že registrirani v eni od držav EU. "Pripravljeni smo sprejeti sekundarne migrante, pod pogojem, da se iz naše države odstrani enako število migrantov," je pojasnil.

Nedaleč od prizorišča srečanja Orbana in Salvinija so leve stranke organizirale protest, na katerem se je zbralo okoli 3000 ljudi.

"Ne želimo Evrope madžarskega voditelja Orbana, ki pravi, da je Salvinijev prijatelj in čigar vrata so za tiste, ki bežijo pred vojno, vedno zaprta," je ob tem dejal poslanec Demokratske stranke Emanuele Fiano.