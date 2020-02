Orban: Gre nam najboljše v zadnjih stotih letih

Madžarski premier Viktor Orban je danes v nagovoru narodu hvalil dosežke svoje vlade in napovedal novo nacionalno posvetovanje proti "izroditvam" madžarskega pravosodja. V svojem 22. nagovoru narodu je svojih deset let vladavine označil kot "deset let najuspešnejših let madžarske zgodovine v zadnjih stotih letih".

To oceno po besedah madžarskega premierja Viktorja Orbana potrjujejo gospodarska rast, ustvarjanje novih delovnih mest, povišanje plač ter izvozni rekordi. Madžarski premier je tudi napovedal novi akcijski načrt za zaščito podnebja, s katerim naj bi Madžarska do leta 2050 postala ogljično nevtralna. Recept za uspeh njegovih vlad je, da "ni vladala nad glavami ljudi, pač pa z ljudmi", je še dejal madžarski premier in kot primer navedel prav nacionalna posvetovanja.

Šlo naj bi za sporni postopek kvazi neposredne demokracije

Kot poroča STA, gre za sporni postopek kvazi neposredne demokracije, v katerih državljane sprašujejo za mnenje prek vprašalnikov, ki imajo sugestivno oblikovana vprašanja. Pri aktualnem nacionalnem posvetovanju naj bi se državljani opredelili glede nadomestila za zapornike. V zvezi s tem je madžarski premier po poročanju STA izrazil kritike, da bodo odločevalci v Evropi višje umestili pravice zločincev kot pravice državljanov, ki zakone spoštujejo.

Orban je imel pri tem v mislih več tisoč primerov, ko mora madžarska država zapornikom plačati odškodnino, ker razmere v zaporu niso v skladu z zakonodajo. "Organizacije, ki so seveda del Sorosove mreže, in plačani odvetniki so pod pretvezo pravnega varstva sprožili številne tožbe," je še dejal madžarski premier. Napovedano nacionalno posvetovanje naj bi zadevalo tudi odškodnine za Rome, ki so morali v nasprotju z zakonodajo celotno šolanje preživeti v ločenih šolah. "Nihče ne more dobiti denarja, če ni delal zanj," je ob tem izjavil madžarski premier.

Namen vprašalnikov je predvsem potrjevanje Orbanove politike

Vprašalnike za nacionalno posvetovanje prejmemo vsa madžarska gospodinjstva, njihov namen pa je predvsem potrjevanje Orbanove politike. So brez pravnih posledic, njihovo ovrednotenje pa ne poteka transparentno. Do zdaj so na Madžarskem imeli osem tovrstnih nacionalnih posvetov, med drugim tudi o migracijah in azilni politiki, piše STA.

Madžarska je v zadnjih deseti letih po Orbanovih besedah tudi spoznala, da Evropa ne leži v Bruslju: "Evropa smo mi in ne rabimo zadovoljiti utrujene bruseljski elite. V preteklosti smo menili, da je Evropa naša prihodnost, a danes vemo, da smo prihodnost Evrope." Dodal je, da "naš narod ve, da najprej pride Madžarska".

Po njegovih besedah je prav njegova vlada "domov poslala" Mednarodni denarni sklad, predčasno odplačala kredite, ustvarila 850 tisoč delovnih mest in v red spravila državne finance ter vzpostavila sistem, ki pomaga k ponovni združitvi naroda. Ponovno je tudi povezala madžarske skupnosti izven meja Madžarske, ki še vedno obstaja tudi sto let po trianonski mirovni pogodbi, ki jo je Orban v nagovoru označil za smrtno obsodbo.

Madžarska po premierjevih besedah našla stično točko s sosedami

Madžarska je tako po njegovih besedah našla stično točko s sosedami, med drugim s Slovaško, Srbijo, Hrvaško in Slovenijo, ter je sposobna širokega sodelovanja ter sklepanja zavezništva z njimi. "Zgodovina je srednjeevropskim narodom spet priložnost, da na osnovi lastnih nacionalnih interesov zgradijo novo zavezništvo, kar nam omogoča, da se branimo pred grožnjami tako z Vzhoda kot Zahoda," je še dejal Orban.