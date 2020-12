Opozoril je na skrivnostno novo pljučnico, hoteli so ga utišati

3. januarja letos so bile oči večjega dela sveta uprte v Iran, kjer so Združene države Amerike po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa z dronom izvedle atentat na generala Kasema Solejmanija. V Avstraliji je medtem gorelo kot še nikoli v zgodovini države. Leto 2020 je res vstalo z levo nogo.

Li Wenliang, 33-letni kitajski zdravnik iz mesta Wuhan, je imel tistega dne druge skrbi. Zaslišala ga je namreč wuhanska policija in ga opozorila pred širjenjem neresnične informacije, da se je na tržnici Huanan sedem ljudi okužilo z neznanim virusom in da kažejo simptome, značilne za bolezen sars (hud akutni respiratorni sindrom).

Ko je kitajski zdravnik Li Wenliang prvič opozoril na neznan virus, je bilo v kitajski provinci Hubei, kjer je tudi mesto Wuhan, po ocenah zdravnikov z novim koronavirusom najverjetneje okuženih že več kot 200 ljudi. Foto: Reuters

Mladi zdravnik je moral podpisati izjavo, da bo tiho. V nasprotnem primeru mu je grozil kazenski pregon, so bili jasni na policiji.

Kasneje, ko se je na širšem območju Kitajske že šušljalo o osmih "razpihovalcih govoric", ki naj bi odkrili neznan virus - Wenliang je sodeloval še s sedmimi zdravniki -, je kitajska državna televizija CCTV predvajala vsebine, ki so podpirale sankcije zoper Wenliangovo žvižgaštvo. Očitno je bilo, da kitajska komunistična partija, upraviteljica CCTV, ni želela, da Wenliangovo odkritje doseže javnost.

Ta fotografija posvetila zdravniku Li Wenliangu je bila posneta danes na wuhanskem sejmišču, kjer trenutno poteka razstava o boju proti bolezni covid-19. Isti razstavni prostori so bili februarja letos zasilna bolnišnica za paciente s covid-19. Foto: Reuters

Bilo je že prepozno. Ne le, da je wuhanski center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi že 31. decembra 2019, dan po tem, ko je Wenliang prvič opozoril na skrivnostno novo pljučnico, o tem obvestil Svetovno zdravstveno organizacijo, Kitajci so tudi začeli množično zbolevati.

Do 4. februarja letos, ko je kitajsko vrhovno sodišče odločilo, da bi bil kazenski pregon Wenlianga in še sedmih njegovih zdravniških kolegov nezakonit, so na Kitajskem potrdili že več kot 24 tisoč okužb z novim koronavirusom. Toliko jih je bilo "uradno", seveda - pred dnevi je v javnost namreč prišla informacija, da so bile resnične številke morda desetkrat višje.

Li Wenliang je zaradi žvižgaštva zaslovel tudi zunaj Kitajske. To je poster z njegovim obrazom v češki prestolnici Pragi. Foto: Reuters

Tudi Li Wenliang je bil med nesrečneži, ki so staknili okužbo in izkusili najtežji potek bolezni. Ni mu je uspelo premagati, umrl je 7. februarja.

Kitajski državni mediji so najprej sicer napačno poročali o njegovi smrti - najprej, da je umrl 6. februarja, nato, da je še vedno živ, na koncu pa vendarle, da je umrl 7. februarja.

Li Wenliang v bolnišnici 3. februarja 2020. Fotografija je nastala štiri dni pred njegovo smrtjo. Foto: Reuters

Danes Wenliang velja za enega od kitajskih narodnih herojev in eno največjih, če ne celo največje ime leta 2020. Njegov profil na družbenem omrežju Weibo se je spremenil v steno malikovanja in objokovanja.

Kitajski uporabniki sporočila pod njegovo zadnjo objavo, v kateri je 1. februarja zapisal, da je še vedno pozitiven na novi koronavirus, puščajo vsakih deset sekund.

Še tedne po Wenliangovi smrti so na Kitajskem prirejali ulične spominske slovesnosti. Foto: Reuters

