Opice pobegnile iz laboratorija. Policija svari: Zaklenite svoje domove.

Potem ko je 43 opic pobegnilo iz laboratorija v ameriški zvezni državi Južna Karolina, je policija prebivalce pozvala, naj zaklenejo svoje domove in se živalim v nobenem primeru ne približujejo, poroča več ameriških medijev.

Policisti iz mesta Yemassee, kjer živi nekaj več kot tisoč prebivalcev, so na družbenem omrežju Facebook objavili, da je v sredo iz laboratorija pobegnilo 43 mladih samic opic vrste rezus makaka. Občane so opozorili, naj zaklenejo svoje domove in se živalim ne približujejo. Ob tem pozivajo vse, naj pokličejo policijo, če bodo opazili opice.

Poleg zaposlenih v raziskovalnem centru Alpha Genesis se je v iskanje opic vključila tudi tamkajšnja policija. Opice skušajo privabiti s hrano, v mestu so postavili pasti, policija pa pri iskanju uporablja tudi termovizijske kamere. Domnevajo, da so opice v gozdu, ki obdaja raziskovalni center.

"Te živali so zelo občutljive in jih je zlahka prestrašiti, zato priporočamo, da se javnost izogiba območju, da jih ne bi še dodatno prestrašili," so še zapisali na policiji.

Izvršni direktor Alpha Genesis Greg Westergaard je za CNN povedal, da so opice pobegnile, potem ko hišnik ni zaklenil vrat, pri čemer je opozoril, da je šlo za "stoodstotno človeško napako". V raziskovalnem centru ob tem mirijo, da so opice premlade, da bi bile prenašalke bolezni.