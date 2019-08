Open Arms bi migrante v Španijo prepeljala z letalom

Za več kot 100 migrantov, ki so obtičali na humanitarni ladji Open Arms pred italijansko Lampeduso, bi bilo bolje, če bi jih v Španijo prepeljali z letalom kot pa z ladjo, je danes sporočila španska organizacija Proactiva Open Arms. Razmere na ladji so pretežke za vsaj petdnevno plovbo do španskih pristanišč, so pojasnili.

Na ladji Open Arms, ki zaradi odloka italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija ne more vpluti v Lampeduso, je obtičalo 107 migrantov. Na ladji so že 19 dni, razmere na krovu pa so vse bolj kritične, je minuli konec tedna sporočil kapitan ladje Marc Reig. Opozoril je, da so migranti že zelo nemirni in da že težko vzdržujejo mir na krovu.

V nedeljo je rešitev ponudila Španija, vendar pa v organizaciji, ki upravlja ladjo, menijo, da bi za plovbo do španskih pristanišč potrebovali preveč časa in da bi bilo bolje, če bi migrante izkrcali na Lampedusi in jih v Španijo prepeljali z letalom.

"Da bi dali rešenim dostojanstvo, bi jih lahko premestili do Catanie in nato z letalom v Madrid," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal vodja italijanske podružnice Open Arms Riccardo Gatti.

Letalski prevoz cenejši od ladijskega spremstva

Foto: Reuters Poleg tega bi bil letalski prevoz tudi cenejši, kot pa če bi ladja Open Arms imela še spremstvo obalne straže, kot je to ponudila italijanska vlada, je prepričan Gatti. Najem boeinga za 200 ljudi bi stal okoli 240 evrov za potnika, medtem ko je lani spremstvo za drugo reševalno ladjo, Aquarius, stalo 250 tisoč evrov, je pojasnil Gatti.

Španija je sprva ponudila pristanišče Algeciras, ki je od Lampeduse oddaljeno več kot pet dni plovbe, zdaj pa tudi Mallorco, a je to še vedno okoli tisoč kilometrov stran in za Open Arms prav tako predaleč, še poroča dpa.

Salvini si je premislil po tem, ko mu je pisal Conte

Italijanske oblasti so v soboto sicer dovolile izkrcanje približno 30 mladoletnih migrantov. Salvini je izkrcanje dovolil potem, ko mu je znova pisal premier Giuseppe Conte. Ta ga je v soboto, tako kot že v pismu v sredo, pozval, naj dovoli izkrcanje mladoletnikov iz humanitarnih razlogov. V javnem pismu premierju Conteju je Salvini zapisal, da bo izkrcanje mladoletnih migrantov dovoli "proti (svoji) volji" samo zato, ker ga je za to prosil premier.

Conte je takrat tudi potrdil, da je šest držav EU pripravljenih sprejeti migrante. To so Nemčija, Francija, Romunija, Luksemburg, Portugalska in Španija.