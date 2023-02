"To je največji pretres v vladi Volodimirja Zelenskega"

#BREAKING Ukraine's Defence Minister Reznikov to be replaced by head of military intelligence Budanov pic.twitter.com/Qq3ggxSPK2

Ukrajinski časnik Pravda je nocoj objavil, da je stranka ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Služabnik ljudstva, ki je tudi največja ukrajinska stranka, napovedala, da bo na naslednji seji parlamenta glasovala za razrešitev Reznikova. To informacijo je na Facebooku objavila Marijana Bezuhla, namestnica vodje odbora ukrajinskega parlamenta za nacionalno varnost, obrambo in obveščevalne službe ter vodja kluba Volodimirja Zelenskega v ukrajinskem parlamentu.

Viri ukrajinske Pravde navajajo, da se preučuje ideja o imenovanju Reznikova za ministra za strateško industrijo. Še pred tem so ukrajinski mediji ugibali, da bi lahko Reznikov po razrešitvi postal minister za pravosodje, a je bilo odločeno, da bo minister za pravosodje Denis Maljuška ostal na položaju.

Po besedah ​​novinarja MSNBC Rafa Sancheza je to največji pretres v vojni vladi Volodimirja Zelenskega od začetka ruske invazije 24. februarja lani.

NEW: Zelenskyy is removing defence minister @oleksiireznikov and replacing him with the current head of military intelligence, the leader of Zelenskyy's parliamentary party announces.



Biggest shake up of Ukraine's wartime government since the invasion.



