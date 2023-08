Oderuške cene: za vožnjo od mesta do splitskega letališča plačale visok znesek

Avstralske turistke so za nekaj manj kot 25 kilometrov dolgo pot od Splita do splitskega letališča plačale 151,1 evra.

Tri mlade Avstralke si bodo prevoz s taksijem iz mesta Split do splitskega letališča verjetno dobro zapomnile, saj so za okoli 23 kilometrov dolgo pot plačale 151,1 evra, poroča Dalmacija danas.

Tri avstralske turistke so v ponedeljek okoli 14. ure za prevoz iz mesta Split do splitskega letališča naročile taksi prevoz. Ko jih je voznik taksija pripeljal do končne lokacije na splitskem letališču, jim je izstavil račun za 151,1 evra.

Kot je razvidno iz računa, ki so ga objavili tudi na hrvaški facebook strani Prometne zgode in nezgode, je na računu navedeno, da je vožnja trajala dve sekundi, prevožena razdalja pa je 0 kilometrov. Kljub visokem znesku so Avstralke storitev plačale, fotografirale registrske tablice vozila in pristopile k uslužbencu splitskega letališča ter dogodek prijavile na policijo.

Kljub visoki ceni, ki so jo za nekaj manj kot 25 kilometrov prevožene poti plačale turistke, pa zaenkrat ni elementov kaznivega dejanja, še poroča omenjeni portal. Moški, ki je posredoval fotografijo računa, se je predstavil kot uslužbenec splitskega letališča.