Od petka manj stroga pravila za vstop na Otok

Do zdaj so morali vsi potniki predložiti negativen rezultat testa, ki so ga opravili tik pred prihodom na Otok, dva dni po prihodu pa so morali opraviti test PCR ter se samoizolirati, dokler niso dobili izvida.

Necepljeni potniki bodo morali še vedno opraviti test pred prihodom ter testa PCR drugi in osmi dan po prihodu ter se za najmanj deset dni samoizolirati.

Britanski premier Boris Johnson je ob objavi odločitve dejal, da testi, ki jih morajo potniki opraviti pred prihodom, številne odvračajo od potovanj, saj se bojijo, da bodo ostali v tujini ter imeli dodatne stroške.

Britanske oblasti so se za rahljanje pravil odločile, ko se je izkazalo, da je bil zadnji teden preteklega leta eden od 15 ljudi v Angliji okužen z novim koronavirusom.

Vlada je nova pravila sprejela za Anglijo, pozneje so lokalne oblasti v Walesu sporočile, da bodo veljale tudi za območje Walesa. Po pričakovanjih bodo podobno odločitev sprejeli tudi na Škotskem in Severnem Irskem.

Britanska vlada je v sredo tudi sklenila, da ljudem, ki nimajo simptomov, pozitivnega hitrega testa ne bo treba več potrjevati s testom PCR, temveč se bodo morali samoizolirati. Na ta način želijo nekoliko sprostiti preobremenjen zdravstveni sistem.