Poziv javnosti: Cepite se zdaj!

Zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron morajo starejši šolarji z novim letom pri pouku znova nositi maske. To bo veljalo za starejše od 12 let in predvidoma do 26. januarja, je sporočila vlada v Londonu.

Ukrep - gre za priporočilo in ne obveznost - naj bi zagotovil, da bo čim več učencev čim dlje lahko obiskovalo šolo. Doslej je vlada tej starostni skupini nošnjo mask že priporočala na javnih šolskih površinah. Združenje ravnateljev je novo priporočilo pozdravilo.

Zdravstveno ministrstvo je obenem napovedalo namestitev dodatnih 7.000 zračnih filtrov v učilnicah.

Nemčija načrtuje obvezno cepljenje

Nemška vlada pa medtem načrtuje uvedbo obveznega cepljenja. V Nemčiji je proti covidu-19 trenutno cepljenih nekaj več kot 71 odstotkov prebivalstva. Številni, ki so prejeli že dva odmerka cepiva proti covidu-19, so bili že tudi cepljeni s poživitvenim odmerkom. Kljub temu pomemben delež prebivalstva - 25,8 odstotka - sploh ni cepljen. To vključuje tudi otroke, ki so stari manj od pet let, za katere cepljenje proti covidu-19 še ni na voljo, poroča STA.

Za necepljene proti covidu-19 v Nemčiji veljajo velike omejitve v vsakdanjem življenju po vsej državi, vključno s prepovedjo vstopa v številne trgovine in objekte za prosti čas. Nemška uradna etična komisija se je že zavzela za razširitev obveznega cepljenja, ki že velja za zdravstvene delavce, na preostalo prebivalstvo.