Pisatelj in prevajalec Branko Gradišnik je v sinočnjem nastopu v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija dejal, da je dober milijon Slovencev, ki so se že odločili za cepljenje proti bolezni covid-19, to storil zaradi "hlapčevskega gena". Izjave Gradišnika, ki ne skriva, da cepljenju proti koronavirusni bolezni ni naklonjen, so na družbenih omrežjih danes sprožile plaz negodovanja.

Branko Gradišnik je v dve minuti trajajoči izjavi ob koncu oddaje Politično s Tanjo Gobec med drugim dejal, da so v nekdanjih kolonialističnih državah in državah, ki so med drugo svetovno vojno tvorile sile osi, stroge ukrepe za zajezitev koronavirusa sprejeli zato, ker "so te države navajene teptati svoje ljudstvo".

Ponovil je tudi dezinformacijo, ki jo kot argument radi ponavljajo nasprotniki cepljenja - da bo višja precepljenost vplivala na nastanek novih, še nevarnejših različic koronavirusa.

Ne le, da za resničnost te trditve do zdaj ni bilo nobenih znanstvenih dokazov (vir, vir), še več - nove različice virusa sars-cov-2, ki so se izkazale za problematične, so bile odkrite v okoljih z izredno nizko precepljenostjo (delta v Indiji in omikron na jugu Afrike).

Gradišnik je lani med drugim sodeloval pri nastanku publikacije Proti epidemiji enoumja: Humanistični pogled na koronakrizo, v kateri so zbrana pretežno odklonilna stališča nekaterih slovenskih intelektualcev in pisateljev do cepljenja proti bolezni covid-19 in nasploh do spopadanja z epidemijo.



V svojem prispevku je Gradišnik med drugim zapisal, da ima zaradi branja obilice knjig "prednost pred znanstveno šolanimi specialisti" in da je "dodatno bolje izobražen kot zdravniki, ker ima kot svoboden duh dovolj časa in veselja in želje, da bere".



Izrazil je tudi pripravljenost, da ga stroka namerno okuži s koronavirusom, da bi ugotovil, kako nevarna je zanj v resnici bolezen covid-19.

"Kaj se dogaja ob nedeljah na RTV Slovenija?"

Včerajšnji Gradišnikov nastop na TV Slovenija je danes na družbenih omrežjih dvignil precej prahu. Odzivi na pisateljeve besede so bili burni, prav tako je bilo mogoče zaslediti precej kritik na račun izbiranja gostov za televizijske oddaje.

Kaj se dogaja ob nedeljah na @RTV_Slovenija? Po Makovcu in Mastnaku danes še Branko Gradišnik: "Mi smo bili hlapci in smo se kot hlapci naučili ponižnosti, pokornosti in tako naprej. Tisti, ki nosijo ta gen, ta mem, so pač tisti, ki so se dali cepiti." pic.twitter.com/UYqqWwEPa3 — Sašo Dolenc (@SasoDolenc) January 2, 2022

Lepo @RTV_Slovenija nadaljuje z anticepilsko propagando. Toliko, da boste vedeli. Kot pove g. Branko Gradišnik pri ga. Tanji Gobec. Tisti, ki smo se cepili imamo gen "hlapcev". 🤷‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/K4Y150euaz — Jan 🇪🇺 (@janponiz) January 2, 2022

Ko Branko Gradišnik reče, da je "vprašanje cepljenja razdelilo družine", hoče reči, da anticepilci za svoje blazne teorije ne najdejo podpore niti v družinskem krogu. Če ima prav (in jaz njegovemu "pričevanju s terana" rad verjamem), je to dobra novica. — Luka Lisjak ن (@llisjak) January 3, 2022