Od danes na Hrvaškem znova veljajo te omejitve

V vseh županijah ob hrvaški obali od polnoči veljajo strožji epidemiološki ukrepi, ki veljajo predvsem za omejitve števila ljudi na javnih in zasebnih prireditvah. Do 15. avgusta bodo na vseh prireditvah s 50 do največ 1000 udeleženci obvezna evropska covidna potrdila. Pri vstopu v državo je veljavnost potrdil o cepljenju podaljšana na 270 dni.

Hrvaški štab civilne zaščite se je odločil za uveljavitev dodatnih omejitev v prizadevanjih, da bi podaljšali turistično sezono in preprečili uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). Od sredine julija je celotna hrvaška obala na oranžnem seznamu ECDC, medtem ko so celinski deli zeleni.

Kaj bo drugače?

Od danes je število udeležencev na javnih prireditvah omejeno na 50 ljudi. S covidnim potrdilom, ki zagotavlja pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran), je možna udeležba največ 1000 ljudi. Omejitev 1000 oseb velja tudi za gostinske objekte v kategoriji bari.

Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so število gostov zmanjšali s 30 na 15. Tudi na zasebnih dogodkih je možno imeti več ljudi, a so prav tako pogoj covidna potrdila. Vsi javni in zasebni dogodki lahko potekajo najdlje do polnoči.

Dovoljenja za vse dogodke, vključno s sejmi na odprtem, bodo izdajali lokalni štabi hrvaške civilne zaščite. Izjema so prireditve nad 1000 udeleženci, za katere bo zeleno luč lahko prižgal nacionalni štab civilne zaščite. Športne prireditve ob navzočnosti gledalcev je možno organizirati le v primeru, če imajo vsi gledalci ter tudi tehnično in organizacijsko osebje covidno potrdilo, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.

Hrvati spremenili pravila za vstop v državo

Na Hrvaškem od polnoči veljajo tudi spremembe glede omejitev pri vstopu potnikov na hrvaških mejnih prehodih. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni po novem ne bodo smela biti starejša od 270 dni. Doslej je bila omejitev 210 dni.

Potniki iz Združenega kraljestva, Rusije in Cipra potrebujejo pri vstopu na Hrvaško negativen PCR ali antigenski test tudi, če so bili cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur. Vsi ukrepi veljajo do 15. avgusta.