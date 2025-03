Gaza spet v ognju: Izrael v napadih ubil najmanj 220 ljudi

Izraelska vojska je ponoči izvedla obsežne napade po celotni Gazi, pri čemer je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubila najmanj 330 ljudi. Izrael je v odzivu sporočil, da so v napadih ciljali tarče, povezane s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. V državi, kjer so bili za danes napovedani protesti proti premieru Benjaminu Netanjahuju, pripradniki skrajne desnice ne skrivajo navdušenja nad vnovičnimi napadi na razdejano Gazo.

Ključni poudarki dneva:



7.50 Število žrtev izraelskega napada narašča

7.39 Izraelska trda linija pozdravlja nove napade na Gazo

7.29 Izraelski napadi le nekaj ur pred načrtovanimi protesti proti Netanjahuju v Tel Avivu

7.02 Zdravnica prostovoljka v Gazi: "Prinašajo nova in nova trupla"

6.50 Nov val nasilja tudi drugod po Bližnjem vzhodu

6.42 Obsežni izraelski napadi na Gazo terjali najmanj 220 življenj

7.50 Število žrtev napada narašča

Po podatkih ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, je bilo ponoči v izraelskih zračnih napadih na Gazo ubitih najmanj 330 ljudi.

Med ubitimi naj bi bilo več kot 50 otrok in 28 žensk.

Izraelski obrambni minister Israel Katz pravi, da se bodo v Gazi še naprej borili, "dokler talci ne bodo vrnjeni in vsi naši vojni cilji ne bodo doseženi".

Foto: Reuters

7.39 Izraelska trda linija pozdravlja nove napade na Gazo

Izraelski privrženci trde linije so pozdravili nadaljevanje obsežnih smrtonosnih zračnih napadov na Gazo, ki so razbili krhko premirje s Hamasom.

"To je postopna operacija, ki smo jo načrtovali in zgradili v zadnjih tednih," je dejal finančni minister Bezalel Smotrich, ki je tudi skrajno desni član varnostnega sveta premierja Benjamina Netanjahuja. "Z božjo pomočjo bo vse videti popolnoma drugače, kot to, kar smo naredili doslej," je dejal.

"Obstoja Hamasa ni mogoče tolerirati in naša dolžnost je, da ga uničimo," je dejal skrajni desničar in odstopljeni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir. Foto: Guliverimage "Ta trenutek je razlog, zakaj smo ostali v vladi," je dodal in se skliceval na svojo grožnjo, da bo izstopil iz vladajoče koalicije, če Izrael ne bo znova začel vojne proti Hamasu.

Napade je pozdravil tudi Itamar Ben Gvir, skrajni desničar, ki je zaradi prekinitve ognja odstopil s položaja ministra za nacionalno varnost. "Obstoja Hamasa ni mogoče tolerirati in naša dolžnost je, da ga uničimo," je dejal na Telegramu.

Tiskovni predstavnik Bena Gvirja je danes dejal, da potekajo pogovori o njegovi vrnitvi v vlado.

7.29 Izraelski napadi le nekaj ur pred načrtovanimi protesti proti Netanjahuju v Tel Avivu

Napadi na Gazo so se zgodili le nekaj ur pred načrtovanimi obsežnimi protesti v Tel Avivu, naperjenimi proti odločitvi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da odpusti vodjo izraelske notranje varnostne službe.

Netanyahu je prejšnji teden napovedal, da bo odstavil vodjo varnostne službe Shin Bet Ronena Bara, pri čemer je navedel svoje nezaupanje do njega. Netanjahu je agencijo pogosto kritiziral in njene voditelje krivil za varnostne pomanjkljivosti, ki so privedle do napadov Hamasa 7. oktobra 2023.

Toda odločitev je bila sporna. Protest naj bi potekal danes na trgu Habima v Tel Avivu, podobni protesti pa so načrtovani v Jeruzalemu v torek in sredo.

Obnovitev obsežnih zračnih napadov na Gazo je sprožila kritike v Izraelu, ki ostaja globoko polariziran glede Netanjahujeve desničarske administracije.

Yair Golan, predsednik izraelske stranke Demokrati, je na X zapisal, da so vojaki in talci v Gazi premierju služili "zgolj kot figure", in pozval javnost, naj "izbruhne v besu" v znak protesta.

Spomnimo, še pred zadnjim valom spopadov v Gazi je Netanjahu postal razdiralna osebnost, ki je vpletena v pravne bitke in zoper katerega poteka sojenje zaradi korupcije. V okviru tega sojenja bi moralo danes potekati zaslišanje, kar pa je bilo po navedbah tožilstva medtem preklicano.

Netanjahu naj bi kasneje sklical varnostni sestanek, so sporočili iz njegovega urada.

7.02 Zdravnica prostovoljka v Gazi: "Prinašajo nova in nova trupla"

Težko ranjeni bolniki in trupla, vključno z otroki, se kopičijo v bolnišnici v mestu Gaza, potem ko je Izrael v zgodnjih jutranjih urah v torek sprožil zračne napade na palestinsko enklavo, je za CNN povedala zdravnica prostovoljka.

Dr. Razan Al-Nahhas, zdravnica prostovoljka pri organizaciji Humanity Auxilium v ​​bolnišnici Al-Ahli, je dejala, da so se napadi začeli okoli druge ure zjutraj po lokalnem času in da klinika od takrat neprekinjeno sprejema paciente.

Izraelski uradnik trdi, da je bil napad v Gazi usmerjen proti "vojaškim poveljnikom srednjega ranga, vodilnim uradnikom in teroristični infrastrukturi". Vendar pa Al-Nahhas pravi, da je večina ubitih žensk in otrok.

"Prinašajo vse več trupel," pravi Al-Nahhas, in dodaja, da je sama razglasila za mrtve od 15 do 20 oseb. "Natančnih številk ni, pacienti se vsepovsod, po tleh in hodnikih," je povedala za CNN. "Dojenčki, otroci po tleh, krvavijo iz glave, krvavijo iz trebuha, imajo poškodbe okončin," našteva.

6.50 Nov val nasilja tudi drugod po Bližnjem vzhodu

Izrael je znova začel z napadi na Gazo, nasilje pa je znova izbruhnilo tudi drugod po Bližnjem vzhodu, poroča CNN.

V Jemnu je bilo po poročanju na desetine ljudi ubitih, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump ta teden ukazal "odločno" vojaško akcijo proti Hutijem, ki jih podpira Iran.

Hutiji so proti koncu leta 2023 začeli izvajati napade z brezpilotnimi letali in raketami na plovila v Rdečem morju, kot pravijo iz maščevanja za izraelsko vojno v Gazi. Skupina je napadla več kot 100 ladij in plovil, s pomočjo brezpilotnih letal, izstrelkov in majhnih ladij, kar je pomembno vplivalo na svetovno trgovino.

ZDA si že mesece prizadevajo zmanjšati zmogljivosti Hutijev, ki so prekinili svoje napade, ko je bilo januarja v Gazi razglašeno premirje. A so vse od takrat grozili, da jih bodo nadaljevali kot odgovor na izraelsko blokado pomoči enklavi.

Tudi med Libanonom in novo sirsko vlado pod vodstvom islamistov prihaja do stopnjevanja napetosti.

Novo sirsko vlado vodijo nekdanji sunitsko-islamistični militanti, ki so konec lanskega leta odstavili režim Bašarja al Asada, ki je zaveznik Irana. Šiitska skupina Hezbolah s sedežem v Libanonu je posredovala v Siriji med državljansko vojno v državi, da bi pomagala Asadu v boju proti sunitskim skrajnežem.

Državi sta se v ponedeljek dogovorili o prekinitvi ognja, je poročala sirska državna tiskovna agencija SANA, potem ko je bilo v napadih v zadnjih dneh 10 mrtvih in več kot 50 ranjenih.

6.42 Obsežni izraelski napadi na Gazo terjali najmanj 220 življenj

Iz Gaze so sporočili, da so med 220 mrtvimi večinoma otroci, ženske in starejši. Izraelski napadi pa se osredotočajo predvsem na šole in taborišča, ki gostijo razseljene Palestince, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu naj bi bil ubit tudi namestnik notranjega ministra v Gazi Mahmud Abu Wafah, ki je obenem najvišji varnostni predstavnik v enklavi, poroča britanski BBC.

Gre za najobsežnejši zračni napad na Gazo od začetka prekinitve ognja 19. januarja. Nad enklavo je poletelo več kot 20 letal, ki so nato ciljali na tarče med drugim v Gazi, Rafi in Han Junisu. Številni so v času napadov ravno obedovali pred začetkom zore, saj je trenutno muslimanski sveti mesec ramazan.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta odredila napade zgodaj davi. "To je posledica Hamasove večkratne zavrnitve izpustitve naših talcev in zavrnitve vseh predlogov, ki jih je prejel od odposlanca predsednika ZDA Steva Witkoffa in posrednikov," so sporočil iz urada premierja. Opozorili so še, da bo Izrael odslej proti Hamasu ukrepal z vse večjo vojaško močjo.

Hamas je v odzivu obtožil Izrael izdajstva, saj da je enostransko preklical sporazum o prekinitvi ognja. Posvarili so še, da Izrael z napadi ogroža tudi preostale izraelske talce v Gazi. Pozvali so še posrednike in Združene narode, naj posredujejo.