Voditelja Francije in Velike Britanije sta danes skupaj obeležila obletnico konca prve svetovne vojne leta 1918, pri čemer se je Starmer slovesnosti v francoski prestolnici udeležil kot prvi britanski voditelj po Winstonu Churchillu leta 1944.

Macron in Starmer sta na Elizejskih poljanah položila vence pri grobu neznanega vojaka v Parizu in pri spomeniku Churchillu ter iz avtomobila pregledala vojaške enote, razporejene okrog Slavoloka slave. Številne ločene slovesnosti ob obletnici se odvijajo tudi na Otoku.

Francija in Združeno kraljestvo bosta Ukrajino podpirala neomajno in dokler bo to potrebno, sta po srečanju v francoski prestolnici glede na sporočilo Elizejske palače zagotovila Macron in Starmer. Do njunega srečanja prihaja v obdobju, ko si številni postavljajo vprašanje, kaj bi lahko nov predsedniški mandat, ki ga je osvojil Donald Trump, pomenil za ameriško podporo Ukrajini in zvezi Nato.

Voditelja sta tudi tokrat govorila o več dvostranskih vprašanjih, na čelu z migracijami prek Rokavskega preliva. Strinjala sta se, da bosta državi pri tem sodelovali, sploh v luči delovanja omrežij tihotapcev z ljudmi. Prav tako si želita poglobitve dvostranskih odnosov, zlasti na področju varnosti in obrambe.

Razpravljala sta še o obetih v razvoju odnosov med EU in Združenim kraljestvom ter o humanitarnih razmerah v Gazi, izjavo Elizejske palače povzemata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.