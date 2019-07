Oblasti domnevajo, da se je ameriški bogataš skušal obesiti

Ameriškega bogataša Jeffreyja Epsteina, ki je obtožen spolnih odnosov z mladoletnicami, so našli poškodovanega v newyorškem priporu, kjer bo ostal do konca sodnega procesa. Ta se še ni začel. Ameriška televizija NBC je poročala, da so ga pazniki odkrili v torek v zaporniški celici na tleh, deloma nezavestnega in s poškodbami na vratu.

Domnevajo, da se je Jeffrey Epstein poskušal obesiti, obstaja pa tudi možnost, da ga je poskusil obesiti kdo drug. V ameriških zaporih so pogoste zlorabe pedofilov, ki so najnižje na zaporniški lestvici. Morilci in drugi kriminalci v zaporu se pogosto znašajo nad njimi.

Epsteinu je sodnik pretekli teden zavrnil izpustitev iz zapora po plačilu varščine, ker naj bi bil nevaren za okolico in bi lahko zaradi svojih zvez in denarja zlahka pobegnil. Nekdanji prijatelj bivšega predsednika ZDA Billa Clintona in sedanjega predsednika Donalda Trumpa je obtožen spolne zlorabe več deset deklet na Floridi in v New Yorku od konca 90. let prejšnjega stoletja naprej.

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za napeljevanje k prostituciji. Predtem je zvezno tožilstvo odstopilo od pregona, kljub gori dokazov, da je spolno zlorabljal mladoletnice. V zaporu je preživel le 13 mesecev in še to le ponoči in ob koncu tedna, sicer pa je bil lahko v svoji pisarni. Primer je ponovno prevzelo zvezno tožilstvo New Yorka. Epsteina so aretirali ter za zdaj obtožili spolne trgovine z ljudmi in zarote.