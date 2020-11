Obetavni rezultati: imunost proti covid-19 bi lahko trajala tudi več let

Po svetu potekajo številne raziskave in študije, kako dolgo traja imunost proti covid-19 pri tistih, ki so virus že preboleli. Zadnja raziskava, objavljena na strežniku za javni dostop bioRxiv, kaže, da bi lahko imunost trajala tudi več let, vendar raziskave še niso pregledali izbrani strokovnjaki.

Ob razvijanju in pričakovanju cepiva proti novemu koronavirusu je zelo aktualno tudi vprašanje, kako dolgo so proti covid-19 imuni tisti, ki so ga preboleli. Od začetka epidemije je bilo objavljenih že kar nekaj raziskav in študij, ki so pripeljale do različnih odgovorov.

Zadnja, ki je bila objavljena pred dvema dnevoma in jo je vodil virolog z inštituta za imunologijo La Jolla Shane Crotty, kaže, da so ljudje, ki so preboleli covid-19, tudi po osmih mesecih imeli še dovolj imunskih celic za zaščito pred virusom.

Raziskavo morajo pregledati izbrani strokovnjaki

Ob razvoju cepiva je zelo vroče vprašanje tudi trajanje imunosti proti covid-19. Foto: Reuters Raziskave za zdaj še niso pregledali strokovnjaki in ni bila objavljena v znanstveni reviji, je pa do zdaj najobsežnejša in najdaljša študija imunskega spomina na koronavirus.

Na Twitterju jo je omenil tudi glavni epidemiolog v Sloveniji Mario Fafangel in ob tem prav tako poudaril, da je treba počakati še na strokovno oceno.

"Dolg spomin bi lahko preprečil, da bi bila velika večina ljudi hospitalizirana oziroma imela težji potek bolezni, če bi se ponovno okužili, in to bi lahko trajalo več let," je dejala Crottyjeva.

Več raziskav pokazalo kratkotrajno imunost

Rezultati raziskave, v kateri so analizirali 185 primerov ljudi, ki so zboleli za covid-19, bi tudi ovrgli skrb, da bi bilo, ko bo na voljo cepivo, potrebnih več cepljen.

Več raziskav je pokazalo, da stopnja protiteles pri tistih, ki so preboleli bolezen covid-19, z meseci počasi pada, kar bi pomenilo, da so znova bolj ranljivi za okužbo.

Razčlenili imunski sistem

Protitelesa so le en del imunskega sistema. Skupina strokovnjakov je v omenjeni študiji spremljala štiri komponente imunskega odziva. Ob protitelesih še celice B, ki lahko po potrebi tvorijo še več protiteles, in dve vrsti celic T, ki ubijata okužene celice. Vodilo raziskave je bilo oblikovati sliko imunskega odziva v daljšem časovnem obdobju.

Crotty in sodelavci so ugotovili, da so protitelesa trajna. Celice T so v telesu sicer počasi upadale, na drugi strani pa so celice B naraščale. Takšen rezultat je raziskovalce presenetil in ga ne znajo pojasniti.

Evropska agencija za zdravila trenutno preverja tri cepiva proti novemu koronavirusu. Foto: BioNTech

Prezgodaj za napovedi

Koliko časa natančno traja imunost, je težko povedati, saj znanstveniki še ne vedo, katere ravni različnih imunskih celic so potrebne za zaščito pred virusom. Toda dozdajšnje študije kažejo, da je lahko že majhno število protiteles ali celic T in B dovolj za zaščito tistih, ki so ozdraveli.

Manjša skupina analiziranih primerov v raziskavi ni razvila daljše imunosti proti novemu koronavirusu, morda zaradi razlik v količini virusa, ki so jim bili izpostavljeni. Takšne manjše skupine bi lahko "reševali" s cepljenjem.

Rezultati se skladajo še z eno raziskavo, ki je analizirala bolezen SARS, ki jo povzroča drug koronavirus. Posamezniki, ki so preboleli SARS, imajo tudi po 17 letih še vedno pomembne imunske celice.