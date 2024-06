Oblasti na Filipinih so danes sporočile, da je bil pripadnik filipinske mornarice huje poškodovan, potem ko je plovilo kitajske obalne straže v ponedeljek namerno trčilo v njihovo ladjo blizu atola Second Thomas Shoal v Južnokitajskem morju. Šlo je za nov incident na območju, kjer imata državi dolgo zgodovino ozemeljskih sporov.

"Pripadnik filipinske mornarice je huje poškodovan, potem ko je kitajska obalna straža 17. junija med zamenjavo osebja in oskrbo ladje BRP Sierra Madre (LS57) namerno trčila v filipinsko ladjo z veliko hitrostjo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi filipinske mornarice.

Kitajska obalna straža je že kmalu po incidentu v ponedeljek sporočila, da je filipinska ladja nezakonito vstopila na območje blizu atola in prezrla več opozoril kitajske strani, zaradi česar naj bi se posledično zgodilo trčenje. Trdijo, da so ravnali v skladu z zakonom.

Filipinska vojska zanika kitajsko razlago in trdi, da kitajske ladje s svojo prisotnostjo na območju kršijo izključno ekonomsko cono Filipinov.

Atol Second Thomas Shoal, ki ga na Filipinih poznajo pod imenom Ayungin, na Kitajskem pa kot Ren'ai Jiao, je v južnem delu Južnokitajskega morja, približno 200 kilometrov zahodno od filipinskega otoka Palawan in več kot tisoč kilometrov južno od najbližjega kitajskega ozemlja.

Na njem je prisotna manjša enota filipinske vojske, ki kot bazo uporablja namerno nasedlo staro vojaško ladjo BRP Sierra Madre.

V zadnjem času napetosti naraščajo

V okolici številnih atolov in otočij ob strateških pomorskih poteh v Južnokitajskem morju so sicer v zadnjih mesecih pogoste konfrontacije med mornaricama Filipinov in Kitajske, med drugim je bilo tudi več trčenj med plovili.

Kitajska si lasti skoraj vse Južnokitajsko morje in zavrača ozemeljske težnje drugih držav, vključno s Filipini, zavrača pa tudi mednarodno sodbo, po kateri njihove zahteve nimajo pravne podlage.