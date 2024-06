S potapljajoče se ladje v Tržaškem zalivu rešili 80 oseb #video

Nekaj kilometrov od obale Gradeža je v sredo potekala reševalna akcija, potem ko je v potniško ladjo na poti proti Trstu začela vdirati voda. Reševalci so s plovila v Tržaškem zalivu rešili okoli 80 oseb. Nekatere izmed njih so preventivno oskrbeli v bližnjih zdravstvenih ustanovah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Z ladje Audace so v sredo v dopoldanskih urah sporočili, da v plovilo vdira voda. Do 25-metrske ladje so kmalu prispeli pripadniki obalne straže, policije in gasilcev, ki so s patruljno ladjo rešili vse člane posadke in potnike, med katerimi je bilo tudi več tujih turistov.

Vsi so prejeli zdravstveno oskrbo, šest ljudi pa so preventivno prepeljali na urgenci v Tržiču in Palmanovi, vključno z dvema članoma posadke, ki sta utrpela odrgnine in opekline med spuščanjem reševalnih čolnov.

Vzrok za nesrečo ladje, ki povezuje kraja v Tržaškem zalivu, zaenkrat ostaja neznan, pristojni organi so že začeli preiskavo. Kot je v sredo poročala Ansa, je plovilo le delno potonilo.