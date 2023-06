Ob dnevu državnosti nam čestita tudi ameriški sekretar Antony Blinken

"Znova vam čestitam za izvolitev v Varnostni svet Združenih narodov za obdobje 2024–2025. Prepričan sem, da bo Slovenija pomembno prispevala k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti. Ta mejnik ste dosegli kot živahna demokracija, zagovornica dobrega upravljanja in vladavine prava ter regionalna vodilna sila pri spodbujanju varnosti in evroatlantskega povezovanja na Zahodnem Balkanu," je še zapisal Blinken.

Poudaril je, da kot partnerji in zavezniki v zvezi NATO gradimo na naših skupnih vrednotah in skupaj postajamo močnejši zaradi sodelovanja pri pomembnih vprašanjih, kot so čista in zanesljiva energija ter krepitev gospodarskih vezi med našima državama. Ob koncu je dodal, da se veseli, da se bo naše trdno prijateljstvo v letu, ki je pred nami, še okrepilo.

Fajonova: Slovenija je spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah

Ministrica za zunanje in evropske zadeve ter predsednica SD Tanja Fajon, ki je imela ključno vlogo pri predstavljanju Slovenije za izvolitev v Varnostni svet ZN, je ob današnjem dnevu državnosti ocenila, da je Slovenija danes na pravi poti in da živimo v odprti in strpni družbi. "Smo spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah; dejavnik miru, stabilnosti in razvoja v regiji," je dodala v poslanici.

Spomnila je, da je Slovenija pred 32 leti postala samostojna in neodvisna, kar je nepozaben mejnik v zgodovini naše države. "Bili smo enotni. Bili smo ponosni. V letih zgodovine svoje države smo prehodili dolgo pot. Se spopadli z mnogimi preizkušnjami. Vedno smo se pobrali, se združili in šli naprej," je navedla.

Danes je Slovenija jedrna članica evropske skupnosti, ki spoštuje človekove pravice, demokracijo, vladavino prava, svobodo medijev in enakost. Pred dnevi je bila izvoljena za sedež nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, je spomnila. Po njeni oceni je bila pridobitev priznanja in zaupanja 153 držav naš skupen in poseben uspeh.

"To priznanje ni le izreden privilegij, ampak predvsem naša dolžnost, da smo proaktivni pri spopadanju s skupnimi izzivi ter prizadevanjih za mir, varnost, skrben globalni razvoj in učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami. Pot ni bila lahka, ampak smo dokazali, da takrat, ko stopimo skupaj in zavzeto delamo za jasen cilj, znamo in zmoremo dosegati vrhunske rezultate," je zapisala Fajonova.

"Ne bo vedno lahko. Nikoli nam ni bilo. Vem pa, da je marsikaj mogoče, ker vidim potencial v vseh nas. In to je tisto pravo bogastvo naše države – njeni ljudje. Ko stopimo skupaj, smo nepremagljivi," je prepričana.