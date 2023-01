Ob 60. obletnici elizejske pogodbe srečanje vlad Francije in Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelja obeh držav sta se v skupni izjavi pred vrhom zavzela za okrepitev suverenosti EU, v tej luči pa za okrepljeno vlaganje v oborožene sile in orožarsko industrijo, da bi lahko EU okrepila svoje obrambne zmožnosti. Foto: Guliverimage

V Parizu se bosta na skupni seji sešli vladi Francije in Nemčije in se posvetili sodelovanju v EU in Natu ter Ukrajini. Že jeseni predvideno srečanje, ki so ga v luči nesoglasij preložili, bo potekalo na 60. obletnico elizejske pogodbe, ki je potrdila spravo med državama. To bodo obeležili z ločeno slovesnostjo s predstavniki obeh parlamentov.

Srečanje vlad držav, ki veljata za gonilno silo znotraj Evropske unije, bi moralo potekati oktobra lani, a so ga ob sklicevanju na potrebe po nadaljnjem usklajevanju preložili. Nesoglasja so se pokazala zlasti na področjih energije in obrambe.

Po koncu je pričakovati skupno izjavo o prihodnosti Evrope

Najprej bo dopoldne na Sorboni potekala slovesnost v počastitev 60. obletnice podpisa elizejske pogodbe, ki je 18 let po koncu druge svetovne vojne zapečatila spravo in potrdila prijateljstvo med poprej sprtima državama. Na njej bodo prisotni predstavniki vodstev obeh parlamentov, zbrane bosta nagovorila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz.

Popoldne bosta nato vodila skupno sejo vlad, na kateri naj bi se, glede na napovedi Pariza in Berlina, posvetili gospodarstvu, energiji, obrambi in evropski politiki. Po koncu je pričakovati skupno izjavo o prihodnosti Evrope.

