Novo odkritje: virus bi lahko krožil že pred izbruhom v Wuhanu

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki preiskujejo izvor novega koronavirusa na Kitajskem, so odkrili znake, ki kažejo, da je bil izbruh novega virusa na območju Wuhana decembra predlani bistveno bolj obsežen, kot so sprva domnevali. Pri kitajskih oblasteh se zato trudijo dobiti dovoljenje, da bi lahko analizirali več sto tisoč vzorcev iz krvne banke v Wuhanu. Kitajske oblasti jim na prvi odpravi v Wuhan dostopa do teh še niso omogočile.

Vodja strokovnjakov na nedavni odpravi WHO v Wuhan Peter Ben Embarek je za CNN povedal, da so v mestu, kjer so decembra predlani prvič potrdili primere okužbe z novim koronavirusom, odkrili znake, ki kažejo na to, da bi lahko do izbruha novega virusa na območju Wuhana prišlo že pred prvimi uradno potrjenimi primeri okužbe. Na to med drugim kaže več sevov oziroma različic novega koronavirusa, ki so v Wuhanu krožili že decembra 2019.

Novi virus močno razširjen že pred prvimi uradnimi primeri okužbe

"Naše novo odkritje je, da je bil virus po Wuhanu močno razširjen že decembra," je za CNN povedal Embarek. Ta ugotovitev bi lahko podkrepila domneve znanstvenikov, da je novi koronavirus na Kitajskem krožil dlje časa, preden je sredi predlanskega decembra prvič pritegnil pozornost kitajskih oblasti. Kitajski znanstveniki so decembra 2019 v Wuhanu potrdili 174 primerov okužbe z novim virusom. Sto so jih potrdili z laboratorijskimi testi, 74 pa s klinično diagnozo glede na simptome bolnikov.

Embarek je dejal, da je mogoče, da je bilo teh primerov takrat še več, to pa bi lahko pomenilo, da je bilo v Wuhanu decembra predlani z novim virusom okuženih že okoli tisoč ljudi: "Modelov še nismo naredili, vendar pa, če ponazorimo okuženo populacijo z igralci bejzbola, jih ima približno 15 odstotkov simptome resne bolezni, velika večina pa ima blage simptome okužbe." Na misiji jim je uspelo razširiti tudi vrsto virusnega genetskega materiala, ki so ga preiskovali od prvih uradno potrjenih primerov okužbe.

Novi koronavirus je bil v Wuhanu močno razširjen že pred prvimi uradno potrjenimi primeri okužbe z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Na ta način so lahko prvič do zdaj zbrali 13 različnih genetskih sekvenc oziroma sevov novega koronavirusa iz decembra 2019. Če bi te primerjali s podatki bolnikov iz vse Kitajske v omenjenem obdobju, bi lahko dobili nove namige glede geografskega in časovnega okvira izbruha novega koronavirusa pred decembrom 2019.

"Nekateri od sevov so povezani s tržnico, drugi pa ne," je glede širjenja virusa na tržnici Huanan z morsko hrano, ki naj bi odigrala ključno vlogo pri širjenju virusa, povedal Embarek. Veliko število različnih sevov virusa pa kaže na to, da je virus pred prvimi uradno potrjenimi primeri med ljudmi zagotovo krožil več kot mesec dni, poroča CNN. Kakšni so sklepi preiskave, za zdaj še ni znano, vendar pa v javnost prihaja vedno več podrobnosti.

Mednarodni strokovnjaki si želijo dostopa do vzorcev v krvni banki

Kitajski znanstveniki so članom odprave predložili tudi analizo 92 domnevnih primerov okužbe z novim koronavirusom od oktobra do novembra 2019. Gre za bolnike, ki so imeli simptome, podobne tistim pri bolezni covid-19, in so resno zboleli. Od teh bolnikov so jih 67 testirali na protitelesa, vsi testi pa so bili negativni. Embarek je sicer dejal, da še ni jasno, kako dolgo protitelesa ostanejo v bolnikih, ki so preboleli bolezen covid-19.

Pri omenjenih 92 primerih je zanimivo tudi, kako so se v dveh mesecih razširili po provinci Hubei. Gre za primere okužbe, ki se niso pojavili v skupkih, kot je značilno za izbruh bolezni covid-19. V manjšem številu in v različnem časovnem obdobju so bili namreč raztreseni po vsej provinci Hubei, v kateri leži tudi Wuhan. Za zdaj ostaja nejasno, ali je teh 92 primerov sploh povezanih z novim koronavirusom in kaj bi lahko pomenila odsotnost skupka okužb.

Peter Ben Embarek je povedal, da so jim kitajski uradniki predstavili tudi bolnika, pri katerem so odkrili prvi primer okužbe z novim virusom. Foto: STA

Embarek je povedal, da so jim kitajski uradniki predstavili tudi bolnika, pri katerem so odkrili prvi primer okužbe z novim virusom. Kot je dejal, gre za za moškega nad 40. letom starosti, ki ni potoval po provinci in ki ni povezan s tržnico. "Govorili smo z njim. Ta moški na neki način živi precej dolgočasno in običajno življenje, bil je pisarniški delavec v zasebnem podjetju," je poudaril Embarek.

Kitajska je obljubila, da bo z WHO sodelovala transparentno. Ekipa mednarodnih strokovnjakov zato upa, da se bodo že kmalu lahko spet vrnili v Wuhan in da bodo v prihodnjih mesecih lahko nadaljevali preiskave. Embarek je dejal, da mora ekipa nujno preiskati biološke vzorce, do katerih na prvi odpravi niso imeli dostopa. Gre za več tisoč vzorcev iz krvne banke v Wuhanu, ki so bili zbrani v zadnjih dveh letih. "Tam je približno 200 tisoč vzorcev, ki so zavarovani in ki bi bili lahko uporabljeni za nove raziskave. Bilo bi fantastično, če bi dobili dostop do njih," je dejal Embarek.