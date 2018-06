Novo italijansko vlado potrdil še spodnji dom parlamenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlado, ki jo sestavljata desna Liga in populistično Gibanje pet zvezd, in njen program so poslanci podprli s 350 glasovi, proti jih je bilo 236, 35 pa se jih je vzdržalo glasovanja.

Nova vlada lahko začne izvajanje svojega programa

S potrditvijo v obeh domovih parlamenta, senat je vlado potrdil v torek, bosta lahko koalicijski stranki začeli izvajati svoj program. Ta predvideva nižje davke, ostrejšo priseljensko politiko, pregled pogodb EU ter tesnejše odnose z Rusijo.

Novi italijanski premier Giuseppe Conte je nekaj ur pred današnjim glasovanjem povedal, da bo Italija na vrhu skupine gospodarsko najrazvitejših držav na svetu G7 konec tedna v Kanadi slišana in spoštovana.