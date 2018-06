Italijanski senat potrdil Contejevo vlado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski senat je danes potrdil novo italijansko vlado pod vodstvom premierja Giuseppeja Conteja. Za zaupnico vladi, ki sta jo sestavila populistično Gibanje pet zvezd in desničarska Liga, je glasovalo 171 senatorjev, 117 jih je bilo proti, 25 pa se jih je vzdržalo. Rezultat glasovanja je bil glede na razporeditev sedežev v senatu pričakovan.

Novi italijanski premier Giuseppe Conte je v govoru pred glasovanjem pozval k obvezni in avtomatični prerazporeditvi prosilcev za azil med državami članicami EU.

"Zelo se bomo zavzeli za spremembo dublinske odredbe, da bi zagotovili pošteno razporeditev odgovornosti in vzpostavili avtomatiziran sistem obvezne prerazporeditve prosilcev za azil," je dejal Conte.

Conte: Nova vlada ni sovražno nastrojena do tujcev

53-letni profesor prava je kritiziral tudi egoistično zapiranje številnih držav članic EU, ki so nekatere države, med drugim tudi Italijo, prisilile, da so same prevzele breme begunskega problema.

Zavrnil je tudi navedbe, da bi bila njegova vlada skupaj z desno Ligo sovražno nastrojena do tujcev. "Nismo rasisti in nikoli ne bomo," je dejal Conte.

Nova italijanska vlada po Contejevih besedah namerava odločno nastopiti tudi proti trgovini z ljudmi ter bolje organizirati sistem sprejema beguncev, ki mora postati učinkovitejši.

Namesto z varčevanjem bi javni dolg zmanjšali z gospodarsko rastjo

Conte je napovedal, da si bo njegova vlada prizadevala zmanjšati javni dolg, to pa naj bi po njegovih besedah dosegli z gospodarsko rastjo in ne z varčevalnimi ukrepi.

Prav tako si bo nova vlada prizadevala za zmanjševanje gospodarskega prepada med Italijo in Evropo."Evropa je naš dom. Želimo si močnejše, a tudi bolj poštene Evrope," je dejal Conte, ki je na čelu prve evroskeptične vlade v Italiji.

Italija za revizijo sankcij proti Rusiji

Italijanski premier se je zavzel tudi za prevetritev sankcij proti Rusiji. "Prizadevali si bomo za revizijo sistema sankcij. Italija bo v celoti odprta do Rusije, ki je v zadnjih letih okrepila svojo mednarodno vlogo pri reševanju geopolitičnih kriz," je dejal Conte.

Ob tem je poudaril, da Italija ostaja članica zveze Nato, ZDA pa bodo ostale njen tradicionalno privilegiran partner.

Po glasovanju o zaupnici vladi v senatu je v sredo predvideno še glasovanje v poslanski zbornici. Tam imata stranki sicer še bolj jasno večino kot v zgornjem domu parlamenta.