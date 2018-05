Conte vrnil mandat za sestavo nove italijanske vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mandatar za sestavo nove italijanske vlade Giuseppe Conte se je odpovedal mandatarstvu, potem ko je predsednik države Sergio Mattarella zavrnil njegov predlog, da minister za finance postane 81-letni evroskeptik Paolo Savona. To bi naj celo pripeljalo do novih volitev.

Conte je namreč danes zvečer Mattarelli po nekaj dneh zastojev pri oblikovanju nove vlade predložil ministrsko ekipo. Predsednik države je pri tem zavrnil njegov predlog, naj eden izmed ministrov postane 81-letni evroskeptik Savona.

Mattarella je po takšni odločitvi dejal, da ni mogel podpreti takšne vlade, saj bi imenovanje Savone lahko pomenilo izstop Italije iz evroobmočja. To pa je po njegovem mnenju strateškega pomena za Italijo, zato mora, kot je dejal, ohraniti tovrstno pridobitev Italije. Dejal je še, da se bo zelo hitro odločil, ali bodo potrebne nove volitve.

''Če kritiziraš Evropo, ne moreš biti minister''

Tiskovna agencija Reuters poroča, da je Mattarella za ponedeljek na pogovor že poklical nekdanjega visokega predstavnika Mednarodnega denarnega sklada Carla Cottarellija. Takšen poziv po navedbah Reutersa pomeni, da bi ga lahko Mattarella zaprosil, naj sestavi tehnično vlado. Večina strank je sicer v preteklosti že napovedala, da takšne vlade ne bo podprla in da bodo vztrajale pri novih volitvah.

Vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa na svojem profilu na Facebooku zapisal, da je odločitev Mattarelle o zavrnitvi predlagane vlade nerazumljiva.

"V tej državi si lahko obsojen kot kriminalec, obsojen za utajo davkov, lahko narediš zločine nad civilisti, si v preiskavi zaradi korupcije in si lahko minister. Če kritiziraš Evropo, pa ne moreš biti minister," je zapisal.

Vodja Lige Matteo Salvini je dejal, da bodo potrebne nove volitve.

Conteja sta za mandatarja vlade predlagali Gibanje pet zvezd in Liga, Mattarella pa mu je preteklo sredo podelil mandat za sestavo nove vlade. Nazadnje je prišlo do razhajanj s predsednikom prav zaradi do Evrope kritičnega ekonomista Savone, ki naj bi prevzel gospodarsko ministrstvo.