Italijanski predsednik bo še nocoj sprejel mandatarja vlade Conteja

Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo še nocoj sprejel mandatarja italijanske vlade Giuseppeja Conteja. Slednji naj bi predsedniku države tudi predložil ministrsko sestavo vlade. Do srečanja prihaja po dnevih zastoja pri sestavi nove italijanske vlade.

Srečanje Mattarella in Conteja se bo začelo ob 19. uri, so danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočili iz urada predsednika države.

Conteja sta za mandatarja vlade predlagali Gibanje pet zvezd in Liga, Mattarella pa mu je minulo sredo podelil mandat za sestavo nove vlade. Nazadnje je prišlo do razhajanj s predsednikom zaradi do Evrope kritičnega ekonomista Paola Savone, ki naj bi prevzel gospodarsko ministrstvo.

Italija 84 dni po parlamentarnih volitvah 4. marca še vedno nima nove vlade.