Italijanski predsednik Conteju podelil mandat za sestavo nove vlade

Mandatar za sestavo nove italijanske vlade Giuseppe Conte, ki uživa podporo strank Liga in Gibanje petih zvezd, se je v preteklih dneh sicer znašel pod plazom kritik italijanskih medijev, ki mu očitajo, da je olepšal svoj življenjepis in akademsko kariero.

Mattarela zaskrbljen zaradi kandidata za gospodarsko ministrstvo

Poleg omenjenih očitkov naj bi bil Italijanski predsednik pred podelitvijo mandata Conteju zaskrbljen tudi zaradi imena novega ministra za gospodarstvo. 82-letni ekonomist Paola Savone namreč odkrito nasprotuje članstvu Italije v območju evra.

Mattarella je od strank v preteklih dneh sicer terjal zagotovila, da bo nova vlada spoštovala evropske in mednarodne zaveze Italije. Na položaju je želel videti osebo, ki bo sposobna prevzeti in izvrševati naloge izvršnih oblasti v skladu z ustavo.

Italija na novo vlado čaka od začetka marca

Italija na novo vlado čaka že od volitev, ki so na Apeninskem polotoku potekale 4. marca letos. Parlamentarne volitve so se končale brez pravega zmagovalca, najmočnejši stranki Liga in Gibanje petih zvezd pa sta se po dolgih pogajanjih odločili za poskus oblikovanja nove vlade.

Italijanski predsednik mora po podelitvi mandata Conteju potrditi še njegovo ministrsko ekipo, preden lahko o njej glasujejo poslanci v italijanskem parlamentu.