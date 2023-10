Novinarji razkrili, kaj se je dogajalo tiste usodne noči

Brodolom ribiškega plovila Adriana 14. junija letos v jugozahodni Grčiji velja za enega najstrašnejših brodolomov migrantov v zadnjem času. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so odpluli iz Libije. Preiskovalni novinarji so poustvarili dogodke tiste usodne noči, pogovarjali so se s preživelimi in razkrili številne pomanjkljivosti pri reševanju migrantov ter neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Za svoje delo so prejeli letošnjo novinarsko nagrado Daphne Caruana Galizia, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Preiskovalni novinarji grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju s Forensisom, nemško javno radiotelevizijo StrgF/ARD in britanskim časopisom The Guardian so se poglobili v dogodke, povezane z brodolomom ribiškega plovila Adriana 14. junija letos, ki se je zgodil približno 50 navtičnih milj od obale pred mestom Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so odpluli iz Libije.

Opravili so več kot 20 pogovorov s preživelimi ter proučili dokumente sodišča in obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več. Prav tako organi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih pa kažejo tudi, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je sicer zanikala, da bi bil to kadarkoli njen namen.

Z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila so poustvarili dogodke tiste usodne noči.

Nagrado, poimenovano po malteški novinarki Daphne Caruana Galizia, ki je leta 2017 umrla v atentatu, so podelili v torek v novinarskem središču Daphne Caruana Galizia v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Podelitve se je med drugim udeležila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

"Danes tako kot vsako leto počastimo spomin na Daphne Caruana Galizia z nagrado, ki je močan opomin na njen boj za resnico in pravičnost. Novinarji po vsem svetu so še vedno tarče zgolj zaradi opravljanja svojega dela, vendar ne bodo utišani. Naš parlament jim stoji ob strani v tej dolgoletni bitki za zaščito svobode tiska in pluralnosti medijev v Evropi in mimo njenih meja," je povedala Metsola.

Nagrado Daphne Caruana Galizia za novinarstvo so oktobra 2023 prejeli novinarji grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju s Forensisom, nemško javno radiotelevizijo StrgF/ARD in britanskim časopisom The Guardian. Foto: Evropski parlament