Novi veleposlanik ZDA na Hrvaškem meni, da je ta v Aziji #video

Novi ameriški veleposlanik na Hrvaškem Robert Kohorst je na zaslišanju pred Odborom za zunanjo politiko ameriškega senata na vprašanje o pomembnosti Hrvaške in Srbije za stabilizacijo razmer v regiji dejal: "Hrvaška je dolgoletni zaveznik ZDA, velik podpornik zveze Nato in vir stabilnosti v Jugovzhodni Aziji."

Kohorst velja za enega večjih trgovcev z nepremičninami v ZDA, je ljubitelj golfa, velik donator republikanske stranke in dolgoletni prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za Trumpovo predsedniško kampanjo je doniral 194 tisoč dolarjev. Nikoli ni služboval v diplomaciji, zato se strokovnjaki sprašujejo, kako bo lahko uresničeval ameriške interese v naši južni sosedi.

Nepremičninski mogotec je bil v devetdesetih letih direktor podjetja Shark Golf, ki proizvaja Trumpu najljubšo opremo za igranje golfa.

ZDA imajo dve vrsti veleposlanikov

Ameriški mediji sicer ugotavljajo, da imajo ZDA pod Trumpovim vodenjem dve vrsti veleposlanikov; karierne in predsednikove prijatelje. Prijatelji so imenovani v neproblematične države, kjer se od njih ne pričakuje veliko in nimajo velikega političnega vpliva. To je tudi težko pričakovati od nekoga, ki se prvič znajde v diplomatskih krogih, utemeljujejo.

Hrvaški mediji zato Trumpovo imenovanje Kohorsta vidijo kot marginalizacijo prijateljske države. Kohorst bo deveti ameriški veleposlanik na Hrvaškem od leta 1992, ki bo zamenjal dosedanjo veleposlanico ZDA Julieto Valls Noyes. Ta je pred odhodom dejala, da ne gre za spremembo iz političnih razlogov, temveč za običajen postopek po spremembi oblasti v Washingtonu.

Služil na račun krize

Njegovo osrednje podjetje Everest Propertis, ki je v času finančne krize v 650 nepremičninskih projektov vložilo 200 milijonov dolarjev, je danes po Kohorstovih navedbah vredno pol milijarde evrov.