Trump Haiti in Afriko poimenoval "usrane luknje"

Trump je eksplodiral med predstavitvijo kongresnega dogovora o ureditvi problema priseljevanja. Tega je zavrnil pred presenečenimi kongresniki, ki so bili na sestanku v Beli hiši.

Demokratski senator iz Illinoisa Dick Durbin je našteval države, katerih državljani bi lahko dobili začasni zaščiteni status zaradi objektivnih okoliščinah doma, ko bodo ukinili program loterije za dovoljenja za delo in bivanje v ZDA.

Trump: Zakaj ne pridejo Norvežani?

Ko je Durbin prišel do Haitija, je Trump vskočil in ga vprašal, zakaj v Ameriki potrebujejo Haitijce in zakaj želijo še več Afričanov. Dodal je vprašanje, zakaj si želijo vse te ljudi iz "usranih lukenj" namesto, na primer, iz Norveške.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Raj Shah v odgovoru na novinarsko vprašanje ni zanikal predsednikovih besed. Povedal je, da se predsednik bori za trajno rešitev priseljevanja, da bodo ZDA močnejše s sprejemanjem tistih, ki lahko prispevajo k družbi in gospodarstvu ter se lahko asimilirajo v njihovo veliko državo.

"Nekateri politiki Washingtona so se odločili, da se bodo borili za tuje države, predsednik Trump se bo vedno boril za Američane," je dodal Shah.