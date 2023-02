Nove razsežnosti korupcijske afere v Bruslju: pridržali še belgijskega evroposlanca

Evropski parlament je 2. februarja zaradi preiskave izglasoval odvzem imunitete dvema evroposlancema, in sicer Marcu Tarabellu in Italijanu Andrei Cozzolino. Poleg tega so v poslanski skupini socialistov (S&D) Tarabellu ukinili članstvo, Cozzolino pa je iz nje izstopil sam.

Oba sta sicer vztrajala, da sta nedolžna, Marc Tarabella pa je izjavil, da se veseli priložnosti, da očisti svoje ime.

Belgijsko zvezno tožilstvo je sporočilo, da so organi pregona danes zjutraj izvedli več racij, v katerih so preiskali sef 59-letnega Tarabella v mestu Liege in pisarno v mestni hiši Anthisnes, kjer je poslanec župan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V povezavi s preiskavo so preiskovalci že decembra, ko je afera izbruhnila, izvedli racije na več naslovih, med drugim na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.

Štirje osumljenci ostajajo v priporu

Zaradi vpletenosti v škandal, ki je močno pretresel Evropski parlament, so se v priporu znašli še štirje drugi osumljenci. To so nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, nekdanja podpredsednica parlamenta Eva Kaili, parlamentarni pomočnik in njen partner Francesco Giorgi ter vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccola Figa-Talamanca. Figo-Talamanco so 6. februarja nato izpustili.

Panzeri je prejšnji mesec sklenil dogovor s tožilstvom v zameno za nižjo kazen. Preiskovalcem naj bi povedal, da je Tarabellu dal "med 120 tisoč in 140 tisoč evrov" za pomoč pri urejanju zadev, povezanih s Katarjem, navaja AFP.

Skupaj z Evo Kaili in njenim partnerjem Antoniem Panzerijem je sicer osumljen članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Od Katarja in Maroka naj bi prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu v korist obeh držav.