Nove podrobnosti: moškega na tramvaju zabodli z ostrmi predmetom, storilec na begu

Potnica je v soboto zjutraj na tramvaju parkiranem na postaji na Mostu mladosti v Zagrebu opazila neodzivnega moškega. Potniki in voznik tramvaja so mu želeli pomagati, ob tem pa opazili, da je poškodovan, o novih podrobnostih tragičnega dogodka danes poročajo hrvaški mediji. Na kraj so prispeli reševalci in policija.

Policija storilca še išče

52-letni moški je bil zaboden z ostrim predmetom in je zaradi hudih poškodb umrl. Neznanega storilca še iščejo, je sporočila zagrebška policija.

Tramvaji so sicer opremljeni z nadzornimi kamerami, ki bodo pomagale pri razkritju okoliščin tragičnega dogodka.