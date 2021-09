Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah časnika Večer sta tako domnevni napadalec kot žrtev stara 28 let. Tako Večer kot portal 24ur poročata, da se je incident zgodil v bližini nočnega lokala Niagara.

Po navedbah časnika Večer sta tako domnevni napadalec kot žrtev stara 28 let. Tako Večer kot portal 24ur poročata, da se je incident zgodil v bližini nočnega lokala Niagara. Foto: Siol.net

Mariborski policisti so bili ponoči obveščeni o sporu na območju Lenta v Mariboru, v katerem je mlajši moški utrpel hujšo telesno poškodbo z ostrim predmetom in je bil odpeljan v bolnišnico. Po doslej zbranih informacijah je izven življenjske nevarnosti, so navedli na Policijski upravi (PU) Maribor.

Policisti so bili o incidentu obveščeni danes, približno pol ure čez polnoč. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec, so navedli po poročanju STA.

V povezavi z dogodkom so policisti že odvzeli prostost mlajšemu moškemu iz Maribora, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin dogodka, so še dodali v PU Maribor.