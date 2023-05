Nova tragedija v Teksasu: v trčenju avtomobila s pešci umrlo sedem ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznika so do prihoda policije na kraju trčenja zadržale priče, proti vozniku pa je policija vložila ovadbo zaradi nevarne vožnje. Predstavnik lokalne policije je pojasnil, da je "zelo verjetno, da vozniku grozijo dodatne ovadbe," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V policiji pojasnjujejo, da so že sprožili preiskavo dogodka, ni pa znano, ali so bili med mrtvimi tudi migranti, ki so nastanjeni v zavetišču za brezdomce.

Tragedija se je dogodila pred četrtkovo odpravo politike nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki mejnim patruljam omogoča, da na meji zavrnejo migrante, ne da bi sprejele njihove prošnje za azil. Zaradi bližajočega se izteka pravil o postopanju z migranti se namreč oblasti bojijo povečanja obsega nezakonitih migracij v ZDA, še poroča AFP.