Nova eksplozija: ubitih 52 ljudi, najmanj 50 ranjenih

Napad se je zgodil pred mošejo v mestu Mastung v provinci Belučistan, kjer so se pripadniki islamske skupine barelvi zbrali na praznovanju obletnice rojstva muslimanskega preroka Mohameda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

The DSP Nawaz Gishkori who lost his life with 24 others and above 50 are injured in #Mastung,#Balochistan explosion happened near the mosque located on the road. pic.twitter.com/QJ7cjbGL5A